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蘿蔔與壽司（全文完）

章映桐

倒是門口站著的一位中年亞洲女員工這時候特地走過來，微笑對她說：「你今天很棒。我喜歡No Talk那個笑點。以前看過蘇絲黃那部電影，跟你一樣，我很喜歡。」

美莉謝了一聲，可是忍住沒告訴對方，自己倒不怎麼欣賞這個美化異族戀的老片。歐美電影裡的白人、東方人的戀愛故事不都是那樣，畢竟都是出自白人的編劇，他們眼中望出去的愛情，大概與斜傾一邊的世界觀無兩樣。現實生活中？她這些年聽多了，看似美好的表面終究抵不住指頭輕輕一戳。

她看見計程車已等在路邊了，街道上有些濕答答的，頭上罩著紐約那灰霾陰沉沉的天空，或許稍早曾下了場雨。她忍不住又回頭望望這個攝影棚，一時有點恍神，忘了自己現在在何處。一早走進這黑箱似的倉庫又被送了出來，中間那一段時間彷彿尋仇的人反被算計了，在手術台上任人一刀刀剮著，成了祕密的實驗品。

幸好出來了，今天的一切都不是真的，老徐他們之後會怎麼笑她？不管了，都過去了。反正勞勃的名字、餐館的名字她都提了，她的任務交差了。她這會兒就突然想吃碗米粉湯。就像從前辦桌後大家休息時，老灶煮出的大大的一鍋，所有料一骨腦都扔進去，可以配上溫火慢慢熬煮出的高湯，也不須像比賽那樣搶時間，又要費神塑出什麼造型。團團和和一人一碗圍著吃，沒有勾心鬥角，也沒有算計。

她突然想念起過去家鄉的時光與台菜的味道，拿起手機打給還在旅館等著的蘇絲。待會回去後，馬上要她領著自己上中國城吃，紐約這裡畢竟她最熟。（全文完）

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