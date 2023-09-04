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皮諾曹與藍色鳥（一二）

章緣

「人像動物一樣死去，死去的人，比死去的動物更加顯得可憎或可怖……這時，上頭緊急推出一種未經科學驗證的特效藥，保住了某些兒童患者的生命，但是這些倖存者變得像木偶一樣四肢僵硬，這就是它的後遺症。這種流言被視為是對上頭的誣衊，官方幾次出面闢謠，卻讓更多人得知了偶人的存在。」

藍鵲揚起一隻翅膀，像是給少年的故事點讚。嘎嘎，你到底是偶人，還是病人？

高燒中的少年，彷彿聽到了藍鵲的提問。他一點也不覺得奇怪。世界可以是這個樣子的，會說話的藍色鳥、會說話的木偶。哈哈哈，少年被自己逗樂了，他從未如此充滿傾吐的慾望，各種想法滾滾而來，如果他不快點說，就會被淹沒。

「我當然是偶人，是皮諾曹的後代。我沒病，我本來就是這個樣子。你能說瑪莉沒有心是有病嗎？她就是個機器人。她說的不是自己的意思，她的發言是受控制的，每個問題都有標準答案。你對她提出的要求再怎麼重要或緊急，如果不在被授權的範圍內，她無法理解，也不能做出及時的回應。她對我從來不曾失去耐心，無論我說難聽的話，或刁難她，她的回應都謹守陪伴者的身分，並帶點媽媽的口吻。雖然這點令我作嘔，咳咳咳，但他們相信，我們偶人是需要呵護的，因為我們弱小無助。這是她的設定，她在很多方面都比一個心力交瘁的照顧者更能勝任。當然，一個因為心力交瘁對你破口大罵的照顧者，心裡很可能是愛你的，但瑪莉只是在執行指令。如果程式設計瑪莉在某一天把我從窗口推下去，她會毫不猶豫去執行……」（一二）

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