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霧中巨象（五）

羊亭

我裝作隨意地問：要是忘了密碼，怎麼才能解開手機屏鎖？

她不懷好意地望著我，打趣道：「怎麼，你懷疑嫂子？」

「哪裡。」我連忙解釋，「是以前的一個舊手機，突然想到上面還存了些很重要的東西。」

「自己設置的密碼也能忘？」

「太久了，當初隨意設的，早忘得一乾二淨了。」

小鄭說：「你可以試試指紋，或者人臉識別。」

「除了這些，還有沒有別的辦法？」

「要嘛恢復出廠設置，要嘛找維修店刷機。」她聳了聳肩，「不過你那些重要的東西，可就找不回來了。」

「聊天記錄呢？」

「肯定也沒啦。」

她對著我笑了笑，不知是什麼意思。我心裡「咯登」一下，那種不安的感覺又回來了。只是我不確定，這不安到底是因為她不可捉摸的表情，還是妻子背地裡做了出格的事，抑或我沒有恰好的途徑知道聊天記錄。

午後，我們都習慣休息一會兒再上班。這一會兒有時是一刻鐘、有時是個把鐘頭，取決於當天的工作節奏，而我們的節奏很少快過。通常情況下，我並沒有睡著，無非閉目養神，或努力放空大腦。

回到辦公室，小鄭便趴桌子上呼呼睡起來。我也感到倦意繾綣，趴了一會兒，壓得胳膊生疼、雙腿發麻。於是我往後挪了挪椅子，上身靠著椅背，腳尖抵住桌子的抽屜。雖不比躺床上，但比趴著睡舒服多了。我閉上眼睛整理思緒，活動方案的框架已經搭好，只需要些細節填充，下午全力以赴，應該很快就能寫好。

憑著記憶，我想像文檔裡哪些是多餘的、哪裡還要深化、哪個說法欠妥。（五）

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