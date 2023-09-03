一旁的安潔麗卡明顯地如釋重負，隨即擺出個同情的表情，刻意給美莉一個大的告別擁抱。依照節目流程，淘汰者說完感言，必須馬上離開攝影棚。倉促之中，美莉只對鏡頭說了簡短的一段想法。除了首兩句，其餘都直接用中文說。反正被淘汰了，她也不多想細節，這段話搶著結束前，只想說給蘇絲聽：「今天來這裡是為我妹妹討公道的。現在我只想對我的妹妹說……蘇絲，從現在起，把一切過去都放下。媽也不在了，她只擔心你，無論如何，要你好好活下去，為一個男的毀了自己不值得。」語畢，不知為什麼，突然眼睛濕了起來，想到已癌逝的母親，想到自己今天的走鋼索、過火盆，想到這些年來目睹蘇絲的遭遇，她的掙扎與身心的折磨。

母親臨終前一再交代，姊妹倆都未婚，要她好好照顧這個任性激進的妹妹。她今天來上電視，也不過是讓狀況不佳的妹妹開心些。過去失去的，她們其實都明瞭，再也挽不回。

走出大廳時，這才想到蘇絲交代的一段話應該要對勞勃說，可惜來不及。她本想告訴他，別把亞洲女人當成二等貨，不要把我們女人的關愛體恤當成倒貼，我們更非Cheap！她想到這個英文字，不知為什麼全身顫慄了起來，像勞勃這種渣男，他們才是Cheap，是吧？

她下意識望望四周，再沒看到蒂娜。到這會自己還是沒弄明白，這女黑人 是在捉弄她，還是根本聽錯了？（二○）