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皮諾曹與藍色鳥（一一）

章緣

少年瘦削的臉頰燒起兩朵火焰，把雙眼燒紅了。

「我們，是怎麼來的呢？」他鄭重地重複這個問題。

「小時候，我們也跟皮諾曹一樣四肢靈活，過了幾年，從腳趾、手指這些末稍神經開始逐漸硬化。表皮就像結了厚痂，感覺變得遲鈍，到最後，我們只能坐在人設計的電動輪椅裡，由人發明的人偶來陪伴照顧。他們甚至特別造了這個偶人之城。偶人之城是祕密，所謂公開的祕密，人們不可以公開討論，避免散布恐懼。但是關於偶人的傳說一直不斷。

「傳播最廣的可能是關於一場大疫，我的第一和第二個陪伴者，都跟我說起過。第一個陪伴者把它當床邊故事講，當時我年紀小，似懂非懂，只記得她總說鬼故事比人的故事好聽。第二個陪伴者把它當祕辛講，總是遮遮掩掩，壓低聲音說，說到關鍵處還要賣關子，在我心裡留下了很多問號。第二個陪伴者走了以後，就再也沒有人跟我提這段傳聞，我也逐漸忘了其中的細節。我現在告訴你的是殘存腦裡的版本，我不能保證它不失真。但是，如果它只是一個像鬼故事一樣的東西，失真也沒什麼大不了，不是嗎？

「那時，發生了一場大疫，人們大量死去，幾日之內，一個村、一個鎮的人口可以完全消失，路邊堆滿了凍硬結冰的屍體。這還不是最可怖的，在暖和的南方，那種慘怖就不用多說了。之前被徵用的民間企業冷凍櫃已經不敷使用，各地的工匠被緊急召募，一兩天內，城裡出現了許多大型的冷凍庫。即使如此，在很多地方，冷凍櫃還是輪班使用，四個小時換一次，只要不解凍就好。」（一一）

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