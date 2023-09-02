我本來就不善言辭，沒話找話讓人備受煎熬，只得一杯、一杯地喝酒。好在妻子與我同去，整個晚上，劉副局長和妻子說的話都比我多。最後我醉得一塌糊塗，是這麼久以來睡得最好的一次。夢醒後，雖然對副館長的職位不抱太大期望，卻再難像以前那樣心無旁騖。

我靠著椅背，雙腿打直，用盡力氣伸了幾個懶腰，感覺好多了，也不是非做理療不可。我打開一個活動方案的文檔，想好好地把它對付下去。這個方案我已經寫了很久，總是寫寫停停，局裡和館裡都沒催，並不表示可以一拖再拖。我希望自己靈感爆棚、文思泉湧，館長一回來，就能讓他看到我的成果。可是精神一直無法集中，腦海如初冬雲霧蒸騰的曠野般荒蕪。

只好作罷。我去陽台上點燃香菸，坐在盆栽中間吸了一大口。煙圈在植物間起落，花草長勢喜人，看上去很豐盈的樣子。我順手摘下一片厚實的葉子，上面紋理交錯，像鳥瞰水鄉的農田。都說世上沒有相同的兩片樹葉，想必也不會有相同的紋理吧？然而它們的走勢卻出奇一致，都在分離中重合，又在重合中分離，人生的旅程、機遇和挑戰不也如此？平凡物事給人的啟發，有時是簡單純粹的。

臨近中午，小鄭跑過來喊我：「楊主任，我請你吃冒菜吧。」

「為什麼要請我？」

「給你陪罪啊！」

「你又沒得罪我，陪什麼罪？」

「那你就是沒怪我囉！」

吃飯的時候，她左手拿著手機點來點去，不知是在玩遊戲，還是在和人聊天，目光始終沒離開手機螢幕。（四）