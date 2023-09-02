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蘿蔔與壽司（一九）

章映桐

半晌她突然轉過身，面對這位對手一字一字地說：「你想太多了，年輕女孩。這要不是公平的比賽，我也不會來參加。」像平靜的水面突然扔進了幾粒石子，颼颼颼，大家一時都怔了。

同時間進行的評審會議中，為了在安潔麗卡與美莉之中擇一淘汰，三個人爭執不下。

「做成漢堡的點子很有意思，我也為美莉勇於揭發的勇氣感動，但是僅僅為了控訴……」主持人里昂也加入了討論，但他隨即停頓下來，為著今天這一場近乎鬧劇仍覺得有些腦脹。

「強行做成那樣，就壞了料理的意義了，不是嗎？」但伊達搶著抗議：「你們不覺得她的手法，不也符合剛剛另一個參賽者強調的分子料理的理念？所以完全看你從哪個角度切入。我倒覺得挺有趣的。」另外有些話她不能在鏡頭前說得太直接，比如這一集的收視。她想提醒這些夥伴，美莉這樣一弄，是加分的。

此時坐在主控室的製作人香儂，一邊盯著螢幕，一邊也在腦中天人交戰。她想著藉美莉來排擠勞勃的念頭未變，但這集的成敗她得全權負責。兩回合下來，該揭發的大概都說了，是否見好就收，以免這個亞洲女人下一回合不知又會變出什麼花招，搞得場面失控？稍後勞勃知道後，會如何反擊？這個會鑽營的人與公司經營層的好關係無人不知。這樣一想，她的決定也更明晰了，馬上透過耳機下了指令給現場的里昂。為了節目好看，製作人是有權力決定生殺大權的。

牆上的時鐘正好指著三點，當美莉聽到自己的名字時，這一天在攝影棚的經歷也戛然畫上句點。與其說失望，更多是鬆了一口氣。（一九）

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