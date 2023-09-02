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皮諾曹與藍色鳥（一○）

章緣

「他心靈手巧，工作之餘常喜歡雕製各種動物，松鼠、小鹿、兔子、狐狸等，個個栩栩如生。一列擺在窗台，小屋裡點上燈，有小動物們陪伴，夜晚就不那麼寂寥了。有一天，木匠做出一個人偶，有著頭臉、軀幹和四肢，木匠給它挖出眼睛和嘴，安上一個鼻子、兩片耳朵，小木偶看起來就像個頑皮的男孩。木匠拉拉它的手腳、撫著它的頭臉、搓搓它的肚子，越看越喜歡，破天荒給它取了一個名字。一個名字就讓人偶變成偶人。想想看，命名的威力……」

少年住口，不是不知道說什麼，而是太多話一起湧上。高燒讓他的思緒像一壺燒開的水，嗤嗤溢流到紅熱的爐上。

「是的，你可能聽說過我族傳說的其他版本，我的是從我媽媽那裡來的，所謂的床邊故事。我們都受到床邊故事的影響，不是嗎？就像人族的女媧搓泥做人，創造天地萬物，我們信仰的是點石成金的木匠，他在我們僵硬的軀殼裡，安放了一顆熱呼呼的心，撲通撲通地跳，從此無生命的「它」變成有生命的「他」。這就是我族的祖先皮諾曹，他是木匠的兒子。

「皮諾曹雖然有顆噗噗跳動的心、有從錯誤中學習的智慧，但是他的四肢畢竟是木造的。對的，你沒聽錯，他雖然是偶人，但不是人，偶的元素占了他肉身組成的一半。如果他變成百分之百的人，這就是人族的故事了，但是他沒有。那麼，他怎麼能找到跟他相配的偶人，而且還能繁衍後代呢？這個……偶人之城，是的，偶人之城，住的都是像我這樣的半人半偶，我們是怎麼來的呢？」（一○）

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