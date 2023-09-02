趙梅英／圖

1

「爆米花的來了！」有人一聲吆喝，我們都興奮地跑出家門去看熱鬧。

爆米花的大叔穩穩當當地坐在院門外的一個角落，周圍圍滿了人。只見他一手拉著風箱，一手靈活地轉動著一個橢圓形像炮彈一樣緊密封閉著的鐵鍋，鐵鍋下面則是一盆燒得很旺的火爐。大叔把鐵鍋轉著、轉著，突然間，他拿起一根鐵桿把鐵鍋撬了下來，套入一個大口袋裡，然後用力一腳蹬去。

「快遮住耳！」站在一旁的哥哥提醒我，雙手緊緊摀住耳朵。可太遲了！只聽見「砰」的一聲巨響，著實把我嚇了一跳。別的小夥伴，像軍軍、剛剛、小武子、穎子、小怡、小惠他們，都嚇得尖叫起來。

大叔從容不迫地把大口袋打開，頓時，一股濃濃的香味直衝了出來。他把口袋裡白花花、又酥又脆的爆米花倒入一個大盆裡，遞給了剛剛，「這是你家的。」

剛剛迫不及待地抓起一把爆米花，就往嘴裡送。

「給我們也嘗嘗。」我們一擁而上，想撈幾個爆米花吃。剛剛卻死死地護著盆子，「不給、不給，我自己都不夠吃呢。」

大叔呵呵笑看著我們，不失時機地大聲吆喝起來：「爆米花了、爆米花了！只收一毛錢！」

我們都再也站不住了，紛紛跑回家裡，纏著父母，要來一毛錢，然後找來一個盆，裡面盛些糯米，再回到爆米花的大叔那裡。大叔一邊轉動著鐵鍋、一邊說：「一個一個來，小朋友們排好隊，人人都有分。」

天色漸漸黑下來，我們還站在那裡看爆米花。燃燒著的炭石像金色的孔雀的羽毛一樣閃爍，紅紅的爐火在黑暗中更顯得耀眼，把大叔黝黑的臉龐映照得一閃一閃。

「老表啊，你今天的生意可好！」張主任走了過來，笑呵呵打招呼。

「託大家的福。」大叔轉著鐵鍋說。

「你怎麼跑進來的？城裡的單位可不好進門喲。」張主任遞給大叔一根紙菸，蹲下來和他聊了起來。

「可不是嗎！我先去火柴廠，被看門的趕了出來。又跑到你們對面的冶院，還沒靠近大門，就被看門的人給吆喝走了。還是你們這看門的心眼好，啥也沒說，揮揮手就讓我進來了。」大叔大聲說。

「果然又是他。」張主任站了起來，說：「老表，你忙你的。」然後轉身離開了。他一邊走、一邊嘴裡嘀咕：「這個老范，上次放進一個要飯的，這回又放進個爆米花的，真是的。」

老范？那不就是看校門的范師傅嗎？前幾個星期，是有個要飯的阿姨，一手牽著一個小女孩，一手端著個大缽子，穿得破破爛爛的，頭上戴著個斗笠，來到院子裡，一家一家地要飯；說是家鄉山洪爆發，把水庫沖塌了，房子和家具都沖走了，什麼都沒剩下。沒了辦法，只好帶著孩子進城來要飯了。說著、說著，這個阿姨摟著孩子哭了起來。

看到她們母女這麼可憐，大家都你一勺、我一碗地把飯菜拿給她們吃，再把她手裡的大缽子裝得滿滿的。臨走前，好幾個在院子裡住著的叔叔、阿姨拿出舊衣服，有的還從口袋裡掏出幾毛錢，送給了那對要飯的母女。

「謝謝你們，你們都是好心人。還有看大門的那個大哥，也是個好人，揚手就讓我們娘倆進來了。」那位阿姨流著眼淚、吸著鼻子，用鄉下話說。

「我得好好教育 、教育老范，放人進來要飯，這不是給文化大革命抹黑嗎？」這事後來不知道怎麼讓張主任知道了，在院子裡大聲嚷嚷起來。

望著張主任的背影，我突然有點不安起來。他不會去告訴鍾書記吧？要是鍾書記來了，把爆米花的大叔趕走，我不就吃不上爆米花了嗎？對了，老范，不，范師傅，──爸爸已經糾正過了我好幾次，不許這麼叫的──會不會挨批評啊？

2

早晨剛吃過飯，我就叫上小武子，帶著弟弟，跑出四宿舍院子，打算去街上玩。我們剛走到三中大門口，就看見范師傅拿著一把竹掃帚，默默在門裡門外的空地上打掃。不少學生從大門走了進來。有人嘻嘻哈哈，大聲衝他叫：「老范！」范師傅好像沒聽見似的，依然低頭掃著地。有人禮貌尊敬地叫他一聲「范師傅，早上好」時，他就會不易覺察地抬頭輕輕笑一笑，然後繼續掃起來。

掃好了地，范師傅就一瘸一拐地拿著掃帚，慢慢走回到大門旁邊的傳達室。這時，隨著「叮鈴鈴」一聲清脆的自行車鈴響，身穿綠色制服的郵遞員，拿著厚厚的一疊信件和報紙，快步走進了校門。

「范師傅，這是三中今天的所有信件和報紙，你可收好了。」他笑著說。

范師傅「嗯」了一聲，站起來把這些信件、報紙，小心翼翼地拿了過來，仔細收好。

范師傅拿過郵件的時候，傳達室的電話響了起來。范師傅挪到電話機旁，拿起了電話筒：「喂，你找哪位？」

「是三中嗎？我是公安局黃科長，要找鍾書記了解一下情況。」

「你等一下，我這就去找他。」范師傅一拐一拐地快著走出傳達室，來到辦公樓下的一間房間前，他敲著窗戶，使勁喊：「鍾書記，有電話！」（一）