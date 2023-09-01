王幼嘉／圖

他們單位離家並不遠，也就十分鐘路程。她如此著急忙慌，我以為她會打個出租，但她以倉皇的步速一直往前走，手機換到另一個耳朵。還真能聊。我跟了一路，不知是激動，還是身子確實有些虛弱，每走一步都覺得很累，而且氣喘吁吁。

進單位大門前，她才停止通話，把手機揣進兜裡。種種跡象表明，打電話、發微信 的，和她回過去聊了一路的必是同一個人，而且斷然不會是她的同事。我不是一個喜歡懷疑和無端猜測的人，可事實擺在那裡，很難不去胡思亂想。她自以為做得滴水不漏、毫無破綻，但是已然發生的事，發生了就是發生了，既成事實，總會留下些蛛絲馬跡。

到單位已過十點。辦公室裡空調開得很足，四下卻空無一人。我坐下來，打開電腦，望著螢幕出了會兒神。

「楊主任，想什麼呢？」

是新來的小鄭。挺活潑的小姑娘，雖然家裡有些背景，不過身上沒有公主病，成天喜歡攬事做，勤勤懇懇、風風火火的，也不管自己做不做得好。她剛過試用期，前三個月，她可是整個文藝部到得最早、走得最晚的。不知是認為自己已站穩腳，還是受我們這些老油條的影響，現在也變得油滑起來。做為部門負責人，我覺得有必要提醒她。

我說：「這都幾點了，你怎麼才來？」

「我早到了，」她揉了揉肚子，「剛才去廁所了。」

「他們呢？」我環顧四周。

「跟館長下基層做輔導去了。」

「你怎麼沒去？」

「我肚子痛。」

「沒什麼事吧？」

「沒事，現在又不痛了。反正每個月都一樣，比天氣預報還準。」她在自己的位子上坐下。

我想到妻子以前每到生理期也肚子痛，全身發冷、直冒虛汗。喝紅糖水、服中藥、艾灸，統統不管用。每次都像生了一場重病，我們卻沒引起足夠重視。直到她無法忍受，去醫院一番檢查，才發現是子宮內膜異位引起的痛經，據醫生說，她一直不孕的問題也在於此。我本想告訴小鄭，別以為痛經是小事，你最好去醫院看看。但妻子的行徑著實讓我來氣，某種程度上講，她們是一類人。再說我跟小鄭僅僅同事一場，三個月的工作關係還談不上朋友，如此直接地說出來，不但冒昧，還很曖昧。

「怎麼沒人通知我？」我問。

「我昨晚給你發過微信。」小鄭說，「我接到通知都十點過了。」

我看了看手機，她確實在快十一點的時候發過微信，而且顯示已讀，可我不記得我看過這條資訊。那個時間，我應該還沒上床，尚未開始與失眠 搏鬥，怎麼會清醒地錯過一條資訊？這就很奇怪了。

「你不會打個電話？」我沒有責怪的意思，聲音卻不自覺地提高了些。

「我擔心吵著嫂子。」她一臉無辜，「那麼晚了，感覺不太好吧！」

「算了、算了。」我起身就要往外走。

「你也別去了，我都幫你請假了。」

「請什麼假？」

「我跟館長說你腰腿疼，一大早做理療去了。」

「這你也自作主張？」

我真是謝謝她了。不是肚子痛就是腰痛、腿痛，還有沒有一點想像力？請這樣的假，館長也批，連打電話確認一下都不必，足見我無論是在館裡，還是在部門都可有可無。不過這也無所謂，反正我對那些活動沒興趣。她雙手作揖，臉上閃過一絲狡黠，表面上是在求饒，卻難掩自以為洞悉人心的得意。

其實小鄭也不完全是在撒謊。我的確有頸椎病，常常腰酸背痛、頭暈目眩。理療雖不能達到持久的效果，但稍微可以緩解一些。既然假都請了，何不真的去做個理療？反正他們一時半會兒也不會回來。剛要起身，又有些猶豫。「現在可是關鍵時期。」這是館長的原話。

上個月，他終於如願以償當了館長，原先副館長的位置便空了下來。辦公室、文藝部、策劃部、拓展部主任都有上升一步的可能，大家看上去心平氣和，背地裡卻各種動作。我本來是最佛系的一個，可館長告訴我，文藝部主任做副館長是館裡的傳統，他就是從文藝部主任升上去的，之前的兩個副館長也無一例外。

他甚至幫我約了分管我們的劉副局長，席間對我好一番不著邊際的吹捧。我知道他是為我好，也是在真心幫我，不過那場飯局真是從頭到尾的尷尬。（三）