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華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

蘿蔔與壽司（一七）

章映桐

這些機靈的評審們一推敲，瞬間都明白了，原來說的人就跟這節目有關，紛紛「噢」了一聲，又是搖頭、又是擊掌竊笑，一時喜樂的氣氛感染了全場。不時聽到一兩聲爆笑。但眾人興奮之中難免夾著尷尬，畢竟美莉的暗示未免太露骨了些。雖然這個製作人的花名素有所聞，但這是他的節目，這樣赤裸裸攻擊他，這一集還錄得下去嗎？

等到他們翻看漢堡的內餡時，才發覺這故事還沒完。只見上層美莉用魚板做成三個金黃色的迷你春捲條，中層是兩張薄薄的麵餅，下層藏了一顆用甜菜根做成的紅戒指。

「三條金塊、兩張支票、一個承諾的訂婚戒，這就是爛蘿蔔從我妹妹身邊拐騙的東西，然後一走了之。」美莉越說越激動，微微有點頭暈，緩了一口氣後，才又說道：「那金條是我爸媽辛苦一輩子留給蘇絲的。」

她忘不掉那些年人財兩失的蘇絲如何痛不欲生，長年被憂鬱症糾纏。自己則是每天早晚兩通電話，擔驚受怕惟恐萬一她哪一天想不開。

「你看，不僅是來報仇的，而且討債！」評審史蒂夫碰碰喬治的手臂，偷偷低咕著。後者不依不饒作勢支起了眼鏡，對著鏡頭說：「讓我瞧瞧，你不會在支票麵餅上也寫上金額吧？」語畢，現場只是一片嘩然。

主持人惟恐節目走調，適時插話進來打圓場，要各位評審聽完故事後，也說說這滿載滄桑的漢堡滋味如何。

「嗯，酸甜苦辣，各種滋味都有。你的故事打動我，但這品嘗卻讓我舌尖感到困惑。」評審喬治咬了一口慢慢嚼著，臉上多了些嚴肅。他盯著盤子，又喃喃道：「確實有些怪異，我說不上來。」

評審伊達接過去說出她的想法：「以女性的角度，我非常同情你妹妹的遭遇，也敬佩你的勇氣。」（一七）

支票 憂鬱症

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