現成的甜點變主菜她練習過，忘了是哪種組合，那次也是選了餅乾之類的甜點來做菜。她心底不由得佩服起妹妹的先知。

廚房少了一人，可以覺得那空氣都流動得更順暢了些。有了前面一輪的經驗，美莉似乎底氣更足，思路也更清晰。她忖著欲在短短時間內去除甜菜根的土腥味，是頗大的挑戰，所以她把甜菜根泡鹽水先做處理。接下來再按順序切蛋糕成丁屑、把刮下來的裝飾果醬加料做成酸甜辣醬，再來爆炒丁香魚。

時間似乎額外充裕，她其實從安潔麗卡的前菜，就猜出前一輪佔用烤箱的人就是她，所以也模仿她的小伎倆，搶先把一整個油炸箱都佔了，果然看到她一旁跺腳嗔怒，只覺得無比快慰。平日老徐他們就常調侃她「惦惦呷三碗公」，惹了她看似風平浪靜，但說不準下一秒又會爆出什麼驚人的舉動。

近二十分鐘時，她瞥見另一頭的大衛好像也出了點狀況，嚷著醬汁調壞了需要重做。他一開始過急，忙著把蛋糕與甜菜根兩個不搭調的混在一起製醬，味道果然走偏了。這一來評審與攝影機遂都把注意力放在他那邊。

美莉輕鬆地吐了一口氣，覺得這一輪似乎無比順利，或許挺進最後一輪的機會不小。她瞄了一眼樓上導播室，可以覺得此刻那些製作人，不知勞勃在不在場，但這回肯定多了個女的，熱熾熾盯著她的目光。

這一輪比的是主菜，美莉端出了一個巨型漢堡。當她解釋如何用蛋糕丁與丁香魚混和花生等堅果香料，再經油炸做成類似酥脆麵條的三層漢堡，評審團一時還未察覺她的意圖。直到主持人不經意問了一句：「這不會是與你的上一個故事有關？」

美莉忙不迭地這樣回答：「沒錯。這就是爛蘿蔔的姓氏，跟某個有名的漢堡店名字一樣。」（一六）