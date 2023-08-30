王幼嘉／圖

霧靄沉沉，目力所及不足一米。渾濁的壓迫感如雪崩，讓人驚懼，呼吸不暢。我疾步朝前，並伸出雙手，試圖胡亂地一番撥弄，便能找到出口，去擁抱清朗之氣。然而一切都是徒勞，無非走向下一個混沌，被更宏大的迷霧糾纏。我停下來，努力調整呼吸，心跳卻仍然急促。我是誰？我身在何處？想了好久，腦中還是一片空白，我感到莫大的無助和茫然。

地面突然微微震動，霧氣的顆粒也隨之輕顫。是某種巨物行走的動靜，震動漸漸強烈，並傳來清晰刺耳的嘶吼。很顯然，它對我的位置一清二楚，砰──砰──砰，它在無限地向我逼近。勝似活埋的壓迫感，心臟無聲尖叫。它即將衝破濃霧，黑影的輪廓若隱若現。既然只能直面危機，我告誡自己得放鬆點，別那麼神經緊繃。我長吁了口氣，故作泰然地迎接未知與變數。於是，霧色瞬間轉淡，繼而閃閃發亮，迅速洞開一道口子，強烈的陽光傾瀉而下。

我從夢中醒來，看到窗簾被拉開一條縫，是現實的陽光照進夢裡，及時挽救了我。外面囂雜的聲音也隨之魚貫而入，巨物嘶吼的幻聽大約便來源於此。回想那感受真切的虛幻場境，又一陣心慌心悸。晨間空氣清新，我貪婪地張大嘴巴喘著粗氣，渾身熱汗淋漓，感到從未如此虛弱、如此疲累。

「真是個奇怪的夢。」我自言自語地坐起身。

「什麼夢？」梳妝檯前，妻子正往臉上打粉底。最近兩年，她的法令紋、抬頭紋越來越明顯了，曾經挺自信的一個人，如今也不得不靠廉價化妝品自欺欺人。

「沒頭沒尾的。」

她從鏡子裡瞥了我一眼：「你應該慶幸，我都好久沒做過夢了。」

我確實該慶幸。很長時間以來，我都被失眠 所困擾。妻子說她也老失眠，不過通常情況下，她躺床上用不了多久，便呼吸均勻、輕鼾陣陣。這還不是最要命的，接下來她會磨牙、說夢話，而我卻越來越清醒，腦子裡全是些遙遠的人和不著邊際的事。偶爾做夢，夢境總跟著思緒遊走，破碎、紛亂。這般身臨其境的夢，我不記得上次是什麼時候做過了。

「問你呢，夢到什麼了？」妻子問。

「大霧瀰漫，伸手不見五指。」

「這有什麼好奇怪的？」

我閉上眼，想像身處迷霧的核心，做出傾耳細聽的姿勢，巨獸吼叫的聲音再次響起，並有淡淡的熱帶叢林氣息。我說：「好像還有大象，或者犀牛，我不太確定。」

「大象？在霧裡嗎？」妻子停下來，滿臉不可置信地望著我。

「也可能是恐龍 ，史前巨大的馬門溪龍。」

「你不說霧大得什麼也看不清嗎？」

「對啊，所以我不確定。」

「還真是沒頭沒尾。」

妻子沒再繼續追問，她上班快遲到了。她有些敷衍地塗上口紅，抿嘴的步驟也省略掉，匆匆關門而去。

我朝手機屏掃了一眼，本來是要看時間的，但我並沒記住眼下幾點。在一個存在感不高的事業單位上班，最大好處就是不用考勤打卡。而同樣沒什麼存在感的我，是沒人在乎什麼時候到、什麼時候走的。我心安理得地仰躺下去，雙目微閉，直至那道陽光從臉頰緩慢退移到枕頭上，我的心緒總算平靜了些。

這樣深陷被窩平躺著，舒適感次第蔓衍，被子、床鋪，乃至房間、世界，一切都暖洋洋、軟綿綿的。視野一片黑茫茫，遼闊與逼仄，全憑想像。回味夢境，白霧又開始充斥視網膜和整個腦海，不等心跳加快，我趕緊睜開眼。

沖了個冷水澡，從洗漱間出來，手機響個不停。我看了看枕頭邊，我的手機安靜地躺在那，螢幕漆黑。循著聲音，梳妝檯上，妻子的手機一邊振動，一邊發出聒噪的響鈴。

她從來就是個丟三落四的人，洗澡忘拿浴巾、開完門不拔鑰匙、剛買的小物件不知去向，這種事不只一兩回了。她自己都常說，上年紀肯定免不了老年癡呆。就算早上不那麼倉促，她也可以忘記帶一些必要的東西。我在一次又一次替她送身分證、送檔、送衛生巾的途中，從最初的關切、嗔怪，慢慢變得有點不耐煩了。（一）