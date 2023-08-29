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起底北卡槍手／同分考上大學 齊太磊與弟曾是家鄉之光

後院的槍聲（九）

顧艷

他黑色襯衣，配上牛仔褲，拿著步槍，瀟灑地走在山崗上時，很有男人氣，簡直帥極了。莉莉喜歡具有冷酷氣質的男人，喜歡理性多於感性的男人。

麥克老師和楊經理，帶著他們的兒子回來了。楊經理還給莉莉買了一份禮物：一條義大利印花連衣裙。楊經理讓莉莉試穿一下，莉莉穿上後，麥克老師誇獎楊經理買得好。

楊經理得意地說：「那當然，我的眼光是一流的。」

莉莉的心情十分複雜。一方面感謝楊經理，另一方面也有對楊經理的罪孽感，但她現在又放不下麥克老師。她想，也許過一陣就好了。從內心說，她不想傷害楊經理。

那天中午，莉莉從學校回家，麥克老師也從學校回來了。他們在莉莉的床上，又發生了關係，過著地下夫妻一樣的生活。完事後，麥克老師立即開車回學校了。莉莉下午有課，在廚房煮了水餃後，也去了學校。他們配合密切，速戰速決。莉莉被情慾和性慾挑逗得紅光滿面，像吃了興奮劑一樣。

她出門上車時，鄰居的三個黑人兒子拿著槍，在他們家後院森林裡打獵。他們的槍法不太準，連一隻鳥也沒見他們打下來。莉莉剛來時，看他們舉著槍非常害怕，如今已習以為常了。莉莉想，她也要隨著小雷羽一起，跟麥克老師練練槍法。

也許，莉莉非常有射擊天分。那天在打靶場上，莉莉以臥姿射擊靶子十次，命中靶子六次的好成績，讓麥克老師高興得眉飛色舞。當然小雷羽也不差，十次靶子命中五次，小小孩的確是相當有天分了。（九）

義大利 黑人

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