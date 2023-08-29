這回在休息間，美莉多少感受到了對手對她態度的轉變。他們也不再像早上，完全忽略她，甚至表達對蘇絲的同情。美莉看一眼身旁這些老美對手，這大半天近距離接觸，從冷漠到友善，她來美這麼多年，難道還看不出？各種議題稍微能鬧起來的，多少都能搏到同情，整個社區甚至都為你站出來，雪中送炭惟恐落人後。但人與人之間，頂多就是如此了，表面做文章，別說交朋友了，稍微深入點都難。她是看開了，但她不需要廉價的同情。不食嗟來食，不是有這樣一句話嗎？

準備回到廚房現場揭曉前，黑人 蒂娜突然鬼鬼祟祟出現在休息室門後邊，趁其他三人不注意時，把美莉悄悄拉到一邊，轉達了樓上香儂的意思。說要美莉繼續揭露那個爛蘿蔔，這集節目的收視率就靠她的故事了，還說不必擔心，要是出了狀況，有這個女製作人頂著。

「盡量說，為我們女人爭口氣。」蒂娜明亮的眼裡閃著鼓勵的神氣。

美莉猶猜疑著她說話的真假，但由於時間倉促無法細想，只得匆匆點了頭。

正如先前所料，敗於計時器的克萊在前菜競賽這輪被淘汰。幾位評審其實也曾質疑美莉比賽的動機，多少偏離了美食主題，但沒有窮追猛打，顯然都更看重參賽者的執行能力。

剩餘的三人緊接著開始第二輪。這一次神祕盒開出的食材有：日式鱈魚魚板、隔夜吃剩的草莓果醬餡蛋糕、丁香魚以及甜菜根。眾人看到蛋糕這個殘餚剩菜都傻了，只有美莉稍顯得篤定。（一五）