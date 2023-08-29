我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

起底北卡槍手／同分考上大學 齊太磊與弟曾是家鄉之光

蘿蔔與壽司（一五）

章映桐

這回在休息間，美莉多少感受到了對手對她態度的轉變。他們也不再像早上，完全忽略她，甚至表達對蘇絲的同情。美莉看一眼身旁這些老美對手，這大半天近距離接觸，從冷漠到友善，她來美這麼多年，難道還看不出？各種議題稍微能鬧起來的，多少都能搏到同情，整個社區甚至都為你站出來，雪中送炭惟恐落人後。但人與人之間，頂多就是如此了，表面做文章，別說交朋友了，稍微深入點都難。她是看開了，但她不需要廉價的同情。不食嗟來食，不是有這樣一句話嗎？

準備回到廚房現場揭曉前，黑人蒂娜突然鬼鬼祟祟出現在休息室門後邊，趁其他三人不注意時，把美莉悄悄拉到一邊，轉達了樓上香儂的意思。說要美莉繼續揭露那個爛蘿蔔，這集節目的收視率就靠她的故事了，還說不必擔心，要是出了狀況，有這個女製作人頂著。

「盡量說，為我們女人爭口氣。」蒂娜明亮的眼裡閃著鼓勵的神氣。

美莉猶猜疑著她說話的真假，但由於時間倉促無法細想，只得匆匆點了頭。

正如先前所料，敗於計時器的克萊在前菜競賽這輪被淘汰。幾位評審其實也曾質疑美莉比賽的動機，多少偏離了美食主題，但沒有窮追猛打，顯然都更看重參賽者的執行能力。

剩餘的三人緊接著開始第二輪。這一次神祕盒開出的食材有：日式鱈魚魚板、隔夜吃剩的草莓果醬餡蛋糕、丁香魚以及甜菜根。眾人看到蛋糕這個殘餚剩菜都傻了，只有美莉稍顯得篤定。（一五）

黑人

上一則

加州巴洛阿圖藝術節 華人藝術家受歡迎

下一則

做好事

延伸閱讀

守氣象站30年 玉山國寶將退休 最後一次徒步下班

守氣象站30年 玉山國寶將退休 最後一次徒步下班
衝菜與豌豆泥

衝菜與豌豆泥
蘿蔔與壽司（四）

蘿蔔與壽司（四）
英國最受歡迎午餐選擇並非三明治 而是這道日本料理

英國最受歡迎午餐選擇並非三明治 而是這道日本料理

熱門新聞

身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02

平凡的幸福

2023-08-22 02:00

送禮

2023-08-26 02:08
達姆∕圖

懶人與植物

2023-08-25 02:02

不起眼的燒肉店

2023-08-23 02:01

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授