皮諾曹與藍色鳥（六）

3 藍鵲的生與死

死神在藍鵲的身體裡，牠飛得時快時慢，帶著我在這片建築上空飛翔。少年說的城，是十來棟六層樓高的老房子，其間夾著零星幾塊綠地，四周栽了一些花木。

藍鵲沒有找到蟲子，我感覺到牠幾次奮力在鼓動翅膀抗拒地心引力。最後，牠停在一個矮樹叢裡，那裡沒有風，牠斂起雙翅把頭埋進去，窣窣發抖。能量從小小的身軀裡慢慢流失，牠被流沙捲進去，正墜進一個不醒的夢。一隻脫隊的藍鵲，這裡就是牠的安息地。不遠處一隻大花貓豎著長尾巴，眼睛瞇成一線。

死神心念一動，藍鵲打了個激靈，直直向藍天射去。牠彷彿是剛成年，想交配、覓食，不知疲倦。牠掠過草地、越過花園，一直往前飛去，飛離了建築群，來到一條人造溝渠。在渠邊有一叢漿果，牠吃了點，又撲進枯黃的草叢裡埋頭啄食。

牠繼續往前，這裡有片菜園，採收後遺棄了一些有蟲洞的菜葉，幾棵野生的柿子樹結著小小的黃紅果子，都被蟲咬過、鳥吃過。這裡的黑土散發著肥沃的腥氣，藍鵲吃到了美味的蟲子，停在一棵苦楝樹上，啾啾喳喳唱起來。

放眼望去，一片平疇在秋日下閃著光，阻斷這光的是一棟四四方方的水泥建築，突出一截粗短的煙囪，漠然矗立於平野之上。死神聞到再熟悉不過的味道。那裡是死者軀殼最後一站，在火焰的洗禮後，化作灰燼和骨骸，難怪菜園土地那麼肥沃。

日頭偏西，秋末的陽光如煙。死神離開藍鵲。牠橫臥在乾硬的土地上，一動不動。少年不久前才盛讚過的羽毛，被風吹得微微顫動，光澤和顏色隨著光線的昏暗逐漸消褪，變成一團灰藍。（六）