九子／圖

小貓好像聽見什麼，張開眼睛喵嗚喵嗚叫著。大熊說，天哪，簡直是小嬰兒，那張臉也太萌了吧。

當時我抬起頭看了大熊一眼，他這個死愛錢的工程師宅男，還算是個不錯的朋友嘛。我又將他放進五根手指裡面。如果，我有小貓那種萌到讓人心臟炸裂的臉，是不是能翻轉人生，至少，不會那麼悲慘，有個誰，也會憐憫我的處境也說不定。

話又說回來，有貓的生活，讓我的心情平靜許多，好像比較少想到死啊。痛苦啊、孤獨這些事了。

如果世界上沒有貓，不知有多少人會覺得活著很難。至少對我而言，對世界失望的時候，轉身和小貓打招呼，總得到毫無雜念的回應。即使只有一聲喵嗚，多一聲牠都不肯，我也面對面收到訊息了。

如果當天想死賴在床上，關起門來睡，也逃不過小貓魔音穿腦。牠總不厭其煩在房門外如泣如訴地呼喊，還不知從何學來猛抓門板的招，只好勉強爬起來陪牠玩幼稚的遊戲。

我的耐性還沒長出來，通常就是隨便揉幾個紙球，反覆地丟過來、丟過去，小貓居然在這個新家長出翅膀，快樂地飛揚起來。不能小看貓的彈跳力，兩側牆面滿布牠的小腳印。我們在不到五公尺的走廊拋接球，小貓總是一次又一次不知疲倦地叼著球，歡快地奔到我腳邊，再一個弧線，球落在走廊盡頭，甚至有好幾次，小貓在空中攔截了紙球。我不禁為這傢伙歡呼起來，該不會是被貓耽誤的天生運動好手吧。

每次看到很蠢又很容易滿足的小貓，我總不自覺微笑，發自內心不為誰客套那種笑容，每次都讓我感到，度過漫長的一天好像稍微值得了。

「還好有貓，才能將你從床上拉起來。」大熊的聲音又從身後冒出來。

大熊不會懂得小貓的出現，對我有什麼意義，就好像我也不清楚拯救一隻小貓，是不是就能拯救那個被醫生宣判已經憂鬱的我。

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喵嗚──

小貓不知何時繞到我腳邊，伏低瘦長的身軀便是一陣酥麻磨蹭。小貓不知道是換了環境不習慣還是怎樣，變得很挑食，只吃魚罐頭，乾飼料不是整碗沒吃，就是吃了又直接嘔出來，經常在家裡踩到尚未消化的一顆顆飼料嘔吐物。

聽說相處日久，寵物很多習性和主人會越來越像。小貓會不會和我一樣太有個性，還是牠提早青春期叛逆呢？我現在彷彿工作熟悉穩定，閒著沒事幹？居然像個婆媽擔心起孩子。

當初答應父親回家照顧奶奶，附帶條件是小貓也要跟著我回家。他出乎意料，並沒有說出連自己都養不活，還養什麼貓這種傷人的話，甚至看到小貓從提籃裡鑽出來，還驚訝地說：好小，該不會還在喝奶吧？你會養嗎？

父親的反應讓我鬆了口氣，感覺不住在一起這幾年，他的個性似乎有些轉變，具體是什麼我也說不上來。我們好像許久不見的大學同寢室友，既熟悉又陌生。

早晨走出房間，他們已在餐桌就坐，喝牛奶 麥片粥。父親正幫奶奶把白煮蛋弄碎，我順手拿起沙拉醬，擠了一些和在碎蛋上。主要是奶奶牙口不好，軟爛、營養、好處理的食物，是父親規定的，奶奶也不會有意見。精心料理兼具色香味的食物對她來說，都是多餘。

簡單容易上手的這類點心，真是讓我這種廚藝白癡鬆了口氣。畢竟奶奶吃完早餐不到半小時，又會哭喊她餓死了、餓死了、餓死了──如果不再弄點東西給她吃，她肯定會尖著嗓子，連隔壁鄰居都會跑來關切，我們家是不是虐待老人那種高頻音量說：我兒子、媳婦殘忍啊──不給我吃飯啊──評評理啊──

只見父親馬上又裝了一碗燕麥粥，還要她小心燙嘴慢慢喝。奶奶掉了些粥糜在胸前，她居然主動拿起毛巾自己擦掉，父親立刻拍拍手說：好棒、好棒，這樣才乖。

除了觀察奶奶作息，我順帶也一併觀察起父親。或許多年不住一個屋簷，他的諸多表現對我而言，竟然非常新鮮。奶奶鬼哭神號時，不論發生什麼狀況，他都異常冷靜，讓我暗暗佩服。父親總是極具耐心地哄騙，像是對待三、四歲的小孩那樣，要什麼就給什麼，表現好不忘給獎勵，表現不好也盲目讚美。

「喂，你小時候也常常這樣。」父親說的是小貓躺在地上左滾右滾的樣子。

「我才不會這樣。小貓這是在撒嬌、討摸，你可以摸摸牠。」

這陣子回家照顧奶奶，父親經常講起小時候的我。講述我的童年小事時，他臉上的表情總是特別柔和。幾次三番，差點錯覺十幾年前常帶我去抓鍬形蟲那個父親回來了。

「摸牠？會不會咬我？我看牠老是咬你的腳趾和手指，感覺很痛。」父親有點遲疑地慢慢伸出手，接近小貓約一個手掌的距離卻又停滯不前，看起來還沒下定決心的樣子。

「牠只會輕輕地咬，不痛的。嗯……如果牠有感覺到你很愛牠。」我也不知道，為何要加上最後那句話。

最後那句話，讓父親緩緩收回了手指。他端起碗，呼嚕嚕將剩下的燕麥粥喝完，離開了餐桌，好像剛剛發生的事都是我的幻想。（下）