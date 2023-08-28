日子就這樣一天天過去了。聖誕節 放假期間，麥克老師夫婦帶著小雷羽，去了一趟洛杉磯迪士尼 樂園。莉莉留守在家裡，卻像影子一樣地在麥克老師眼前晃盪。而莉莉呢，在家裡給麥克老師用英語寫情信。她每天寫一封，寫好後留在自己的電腦裡。生怕被楊經理發現，她是斷斷不敢發給麥克老師的。

有個傍晚，她正在電腦上寫情信，忽然有人按響了門鈴。若是從前，她肯定不敢開門，可現在她老練多了。她淡定從容地打開了門，原來是住在對面的鄰居女人。她剛從巴黎出差回來，送過來一盒禮物。

鄰居女人是日耳曼血統的白人，看上去斯斯文文的，卻嫁給了一個粗壯的黑人 。他們的四個兒子，清一色的黑皮膚。莉莉剛來時，看見四個年輕黑人站在門口，嚇得大氣不敢喘一口。

莉莉不清楚鄰居女人家的具體情況，只知道她的黑人老公開一輛貨車，有時幾天都不回家的那種，可能是跑長途的司機。她的四個兒子都已成人，只一個大兒子是早出晚歸的上班族，其他三個均窩在家裡啃老，還時不時地幹壞事。莉莉有時想，這白人母親為什麼不管教一下自己的黑人兒子？

鄰居女人走後，莉莉收到了麥克老師發來的一條手機短信。儘管莉莉心裡熱呼呼的，但她不能回短信，也絕不可以回短信。她只能把情感宣洩在信中，以平衡自己的心理。這會兒，莉莉想起了與麥克老師在一起的某些細節，會心一笑。說實在，莉莉最喜歡麥克老師的，不是他的書生氣，而是他在打靶場上那一股冷酷的氣質。（八）