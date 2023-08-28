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蘿蔔與壽司（一四）

章映桐

想到這，香濃只是笑盈盈地啜了一口咖啡

樓下得到指令的主持人里昂果然老練，他迅速地比了個拭汗的動作，開起了自己的玩笑，怨道：「哇，我從未覺得自己名字有多特別，現在想想還真幸運，至少它不會讓人聯想到蘿蔔！」嘿嘿一笑後，問起評審：「你們說呢？No-Talk女士看來很會說故事，她的蘿蔔與壽司嘗起來，可像她的口才那麼好？」

評審倒是對口感無異議。「這內餡酸酸甜甜辣辣，嘗起來像泰國菜。柚子肉的確適合泰菜，你的方向拿捏得正確。」評審中資格最老的史蒂夫嘗了幾口，點著頭表示認可。

繼續聽完評審對安潔麗卡與大衛的講評，評價都不錯。尤其是沉穩的大衛，他的法式傳統烤鵪鶉得到的好評最高。美莉猜想，這一輪淘汰者沒準就落在克萊或自己頭上。她準備的故事到底只開了個頭，時間就給那麼多。她看得出主持人特意給壓下去，不知還有沒有下一輪的機會。但至少替蘇絲把名字說了出來，直接在那人的節目，當著全美觀眾面前。

每一輪公布淘汰者之前，有一小段美其名曰休息時間，實則這頭是讓評審討論達成共識。那頭參賽者照例被送回休息間，繼續圍桌「聊天」，所以兩組攝影機仍持續跟著捕捉精彩鏡頭。

大概偌大的攝影棚除了洗手間，整個成了一個楚門的世界，鏡頭外、電視機前，滿足了一雙雙好奇窺探的眼睛。美莉想僅這一天的折騰，也夠一輩子回味了。這樣走鋼絲吞火的演出之後，未來會是如何？美莉甩甩頭，努力不去想它，蘇絲若從此能走出來，那才不枉自己的犧牲。（一四）

咖啡 泰國

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