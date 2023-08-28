皮諾曹與藍色鳥（五）

嗯，我看到了，是多了一圈白色的什麼。

本來是開向每個人的花園，現在圍起來，它們被誰佔有了嗎？

你為啥這麼激動？生氣有害健康。

我當然生氣，那麼美麗可愛的花園，充滿了生趣，現在卻被一圈呆板可笑的木片圍起來。

花園還是在那兒呀，你還是看得到四季不同的花開，是吧？

不一樣，那不再是一個自由的花園了！啊，我知道了，這堵籬笆，一般人一抬腳就跨過了，可是我們，我們……

皮諾，你想多了。為什麼會圍籬笆，肯定有它的理由。它已經圍好了，你再不高興又有啥用？你從來沒有下過樓，沒有進去過那個花園，說到底，它跟你、跟我，都沒有關係。

「瑪莉不懂我為什麼著急，我也不懂她為什麼不著急。」他想想，又說：「有一天我問瑪莉，我可以有一支手機嗎？瑪莉疑惑地看著我，說我根本不需要手機。一個月前，我終於等到表叔來。我跟表叔說，能給我一支手機嗎，用舊了不要的也可以。」

少年又分飾起二角。

你哪裡來這種奇怪的念頭？

我記得爸爸、媽媽就有手機，把他們的手機給我吧。

啊，你這孩子，我上哪裡找他們的手機？這裡沒有網路，你拿個手機能做什麼？你需要什麼，告訴瑪莉就好了。

「之後，表叔把爸爸的錶給了我……」少年的語聲越來越含糊，他的頭歪向一旁，睡著了。他坐在一個特殊訂製的電動輪椅裡，可以調整角度坐躺，有一個活動的桌板連著助食器、一個帶燈的閱讀架，椅子中心是可以活動的，下面就是便盆。

死神離去前，瑪莉拖著腳進來，拉下百葉窗。她動起來像個機器，面無表情，沒有一點柔軟的姿態。（五）