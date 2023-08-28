九子／圖

譬如我說，昨天又接到我爸電話，說奶奶才吃過午餐不到半小時又說沒吃飯，不給她吃，她又哭著說兒子不孝，真的很誇張……講到這裡，大熊必定同步跟著我說「又說沒吃……真的很誇張」。我說，但是小時候偷她皮包的錢又記得好清楚，也太無厘頭了。他也不會漏拍，緊跟著我說「太無厘頭了」。

不過是聊個天，同步收音環場效果驚人，陣陣迴音總讓我暈眩連綿。

有時，自己情緒不佳，還要檢討是否形容譬喻能力太過低下，才會每次都被猜中所思所想，隱忍不發加上時時自省，我們的友情距離崩塌不遠。

有時，我心情還不錯，也會同理他的超能力，每次都能猜到下一句，不是天才也很難說他是蠢材之流吧。

久而久之，我發現只要避開兩人共處的時間，可以減少類似狀況發生，但住在一起，實在很難不交談。

有幾次，我發現他在講電話，也能找到可追隨話尾的人。仔細觀察一段時間，他其實非常享受猜測別人心思，甚至每次共處時，總能盡情地投入你來我往的談話。像他這樣的人，絕對不愁沒朋友的。

比起半年前的我，一隻手掌的朋友數已是很大的進步。至少我的醫師會覺得我憂鬱也沒有復發的跡象，因為我還有工作的慾望，藥物都已減量。

真可悲，一個人不想工作，找不到工作，因而吃不下、睡不著。折磨自己半個月，一直失眠也不是辦法，看了醫生，又被轉診到身心科，讓我做問卷也是五四三亂填，最後量表出來，就領到憂鬱症 執照。我以為自己只是討厭社交和人際障礙，沒想到症狀並非想像中單純。

「我們這種說話白目又低情商的人，根本就是亞斯伯格，這醫生會不會看病啊。」大熊忿忿不平地說，好像被判定憂鬱的人是他。

自從開始吃藥，大熊難得不追隨我的話尾，有點感動。無論是亞斯或憂鬱，我都不想要，雖然求職上可能減分，我還是將最近的健康狀況填進履歷網頁。

吃了抗憂鬱藥鎮日昏昏沉沉，像是隔著果凍在看外面的世界，但我覺得在果凍裡凝結的自己其實很不錯。

「欸，憂鬱症這事，不要寫在履歷比較好。找得到工作才有鬼。」大熊停下手中的遊戲搖桿，歪著頭凝視著我，他看起來異常認真。

「有點道理。」我輕輕地點點頭。大熊這種愛猜別人心思的傢伙絕對知道社會險惡。

我厭惡這種判定，心理有病感覺比生理有病還可恥，好像從此有了汙點。但現在問題不是要不要刪掉，而是根本沒有一家公司通知我去面試。還好，不必再填一份履歷，也不會再被拒絕，父親剛好打電話來要我回家幫忙了。

搬回家，要考慮的還有六個月大的小貓，獸醫說居住空間盡量讓小貓有安全感就沒問題。或許，最有問題的是我，哪來的自信照顧老人，最需要照顧的人是我吧。

那天醫生說我一星期都沒睡覺，絕大部分是找不到工作壓力太大，開了輕量安眠藥和抗憂鬱藥物，之後按時服用並定時回診。失業加上得定時看醫生，拿著一大包藥，不知怎麼，心裡好像堵著一塊大石，感覺回家的路無比漫長，搭公車又換捷運。或許，還沒到家，我就死在路上了。

撿到小貓那天，剛看完病的我拖著快散成碎片的身體，坐在醫院旁邊的自助餐店，面前只有一碗粥，我對食物沒有慾望很久了。

忽然眼角一瞥，有隻虎斑紋的小貓挨在垃圾桶旁瑟瑟發抖。我感覺自己陡地站起身，捧著餐盤去櫃檯點了片蒸鱈魚，毫無遲疑，大概是這幾個月來最有動力的瞬間。當我用指頭捻碎魚肉，一口一口餵牠，牠急切而吮咬我手指的瞬間，有種奇異 的情感在胸口緩緩流動。

這麼小的生命都想努力地活著呢。

我呢？只是軟爛地活著都覺得累。

「真要養這隻貓嗎？不是應該等到有工作再養？」大熊的聲音從身後冒出來。

他伸出食指，點了點小貓的額頭，又迅速縮回指頭，彷彿誤按了什麼倒數計時裝置。「貓很吵，才來幾個小時叫個不停，你不是睡不好，不要養啦。」他直接結論。

大熊的確有權利參與加入新室友的投票 ，但我的確不打算聽他的。

小貓的眼睛滿是黃褐色分泌物，上下眼瞼都糊在一起張不開，我伸出手指沾著肉泥耐心地餵牠，盲目的牠便捧著我的手指專注吸吮。小貓瞇著眼狂吃的傻樣有點像幼稚園小班的我，不停往嘴裡塞著軟糖，直到腮幫子鼓鼓的，又吐出幾顆糖，想起來實在不夠可愛。小貓此時滿足地攤著肚，仰翻在我腿上，頃刻睡著了，動也不動像是死去那樣。

等到我有工作，牠就死掉了。我聽見自己平靜地說。

等到有工作……牠就死掉了。大熊重複了我說的話。

他忽然乾笑起來，用力拍拍我的肩膀說：不會啦，愛說笑，養吧、養吧，這麼小也花不了多少錢。大熊居然說，伙食費啊教養費也可以算他一份。（中）