沒想到麥克老師正在裡面洗手，她轉身想跑，被麥克老師抱住了。也許日久生情吧！她沒有反抗。接吻時，她第一次感到男人的溫柔和力量。若不是小雷羽在樓下，她還會任著麥克老師的手，在她身體裡探索。她內心有一股暖流，那是愛的暖流通過眼神，正和麥克老師的目光融合在一起。

萬聖節 前，楊經理開著她的寶馬車，載著小雷羽和莉莉，到沃爾瑪 買萬聖節裝飾品。在蔬菜 部，他們買了三只金黃的、大小不一的老南瓜；在服裝部，他們買了一套兒童鬼怪衣服。後來，他們還買了一些燈具、一疊厚厚的白紙和披著白紗的妖怪。

傍晚時分，麥克老師把燈具插在家門口。一排插六盞燈，插了兩排。楊經理把披著白紗的妖怪，掛到家門口的大樹上，風一吹，妖怪就像長翅膀一樣飛起來了。

因為同是中國人，楊經理很喜歡莉莉這個中國妹子。她們聊國內的新聞，聊各自的父母、朋友和親戚。當然，莉莉多半是給楊經理當聽眾。在楊經理面前，她總是謹小慎微的。

那些天楊經理出差去了，麥克老師幾天都沒有去學校，說是休假一周，實際上是想多一些時間和莉莉在一起。莉莉這一周裡，也是盡量逃課。他倆就窩在莉莉的房間裡，感嘆性愛原來是那麼的美。那種水乳交融的感覺，彷彿能讓靈魂消融。

這之後，他們經常找機會在一起。楊經理根本沒察覺到什麼，只覺得丈夫越來越通情達理，不和她斤斤計較了。家裡一切風調雨順，彷彿每一個人都得到了心理平衡。（七）