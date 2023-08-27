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蘿蔔與壽司（一三）

章映桐

羅倫置若罔聞，眼神茫然地盯著好戲正上場的攝影棚。另一個是樓上的女製作人香儂。黑人員工蒂娜那當下正給她遞咖啡，看見美莉的表演不由得撫掌大笑，隨即向她透露，美莉曾向自己打聽製作人的名字。這個聰穎的女製作人馬上心領神會，嘴角即刻浮現一抹微笑。

如果猜得沒錯，這個爛蘿蔔肯定就是她的死對手，製作團隊的另一張王牌勞勃‧麥當勞。去年冬天不也有另一個女人找上攝影棚來鬧？他今天恰好缺席。他們兩人一向不合，香儂是全美一個著名女權團體的委員，對於花名在外、作風高調的勞勃的行徑一直不齒，兩人長年明裡暗地鬥得凶，整個團隊都心知肚明。今天這個亞洲女人來此掀底，不啻是天上送來的大禮。

她強忍著笑意，一邊偷偷給蒂娜遞耳語，一邊給樓下的現場指導下達錄影繼續的指令。這樣難逢的機會，只要能扳倒勞勃，這一集的後果她願意全權負責。就算勞勃有後台撐著，真要壓下來，頂多在這一集的後製部分，把名字這一段剪掉就是了。

「等等，名字這部分是神來之筆，剪掉多可惜？這故事他媽的太有賣點了，我簡直可以想像，有多少女性觀眾會起共鳴！」香儂語帶興奮望著螢幕上的美莉，彷彿發現了一塊寶。

她資歷頗深，深知觀眾要什麼。過去也打過一些官司，基本的法律常識是有的。她明瞭勞勃若是對號入座，萬一惱羞成怒，告對方一個公然誹謗，也不是沒有可能。但即便如此，到時候挨告的反正是這個亞洲女人，不干她的事。（一三）

咖啡 麥當勞 黑人

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