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「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

皮諾曹與藍色鳥（四）

章緣

「我不知道許多事物的名字。你往前看，那裡有個小花園，園裡開的可能是鬱金香，也可能是鳶尾花，我讀到這些美麗的花名，沒見過它們的圖片。我喜歡花，即使我從來沒踏進任何一座花園。每到天氣和暖的時候，有個坐在輪椅裡的小女孩會被推出來，在花徑上緩緩繞行。她的陪伴者有時會在某些地方停下來，指給她看一朵花或是什麼。我想，那個幸運的女孩一定聞過花的香，知道那盛開的到底是什麼花。」

說到這裡，他長嘆了口氣。就在藍鵲以為他因疲累而說不下去時，他突然又開口了。

「我讀過一個王子的故事，他心心念念的就是他澆灌愛護的玫瑰花。我想，全宇宙也就只有一朵花能叫玫瑰吧。所以，花是很尊貴的，這就是我從書裡學習到的。美和尊貴，就像你給我的感覺。我能得到的書十分有限，有人深怕污染了我的思想。我腦裡裝滿各種奇奇怪怪的念頭，卻沒有一個出口。對我這樣的人來說，我想要知道的事太多。」他提高聲音帶著激憤，「你看那個花園四周的白籬笆。你可能以為它一直在那裡，就像這棵香樟一樣，哦，不不不，它是不久前突然出現的。那天早上當我看到它時，我急忙喚來瑪莉，問她這籬笆是怎麼回事。」

少年又扮起單口相聲，帶聽眾回現場身歷其境。

啥籬笆？

花園，那個花園多了一圈白色的籬笆，看起來是用削尖的白木片圍的，就像一排短鉛筆。

鉛筆？你到底在說啥？

籬笆，我在說籬笆。為什麼要圍籬笆呢？他們想保護這些花嗎？這些花在那個花園已經多少年，從來沒有人會去踩踏，甚至去採摘。你知道，這些行為對我們來說是不可能的。（四）

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