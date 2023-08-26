今天，楊經理出奇意外地回來得早。她正在廚房裡做飯，而麥克老師在客廳裡看電視。夫妻倆見兒子回來了，不約而同地說：「兒子，你回來啦！」楊經理還對兒子說：「看，我今天做了你最喜歡吃的紅燒肉。」俗話說：「打是愛，罵是親。」莉莉覺得這話也同樣體現在麥克老師夫妻的生活裡。

莉莉今天的晚餐，點的是外賣泰國 餐。泰國檸檬蝦、烤魚餅、椰漿咖哩蟹是她最喜歡吃的。可是泰國餐價錢貴，每次只能買一種解解饞。此時，她躲在自己的房間裡大快朵頤。只要麥克老師他們在廚房或客廳，她就不出去。只有他們不在了，她才去廚房燒點東西、煮杯咖啡 。

她有時想，這樣的生活也是寄人籬下，好多方面都不自由。譬如：樓下沒有洗澡間，每天她必須上樓洗澡。有時穿著睡褲、睡衣走在二樓走廊裡，碰到麥克老師時，覺得既羞澀又尷尬。畢竟莉莉還是個黃花閨女，本想到美國找對象，誰知同門師兄都已有女朋友，或已結婚了。而臉書 這種社交媒體上的，她看不上眼，也根本不敢交朋友。因此，莉莉的父母總為她的人生大事操心發愁。

其實，莉莉老早就有了自己的準備，絕不會為了嫁人而嫁人。她很反感父母拿著她的照片和簡歷去代她相親，好像她是賣不出去的貨。不過，最近莉莉學聰明了，每次父母提到這個話題，她就說有男朋友了。這樣省掉了很多囉嗦和麻煩，父母也為之心情大好。只是她的男朋友在哪裡？這樣的自欺欺人，她覺得很鬱悶。

莉莉那天下午把小雷羽接回家後，第一時間走進樓上的衛生間，想洗個熱水澡。（六）