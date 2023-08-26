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蘿蔔與壽司（一二）

章映桐

美莉清清喉嚨，把這些天緊繃的琴弦給鬆了鬆。她先是給大家解釋勞勃的中文發音似「蘿蔔」，妹妹蘇絲的名字音同「壽司」。蘿蔔與壽司曾是情侶，他們在紐約認識。壽司深為蘿蔔著迷，投入了一切。「但……這是一個壞蘿蔔，他得到他要的，然後毫無理由，很無情地把我妹妹甩了。」美莉加沉了語氣，慢慢地說。這一段話稿她曾一度背得快抓狂。所幸大家都專心聆聽，沒有打斷的意思。「像丟垃圾一樣。不但傷了她的心，也騙了她的錢。害得我妹妹蘇絲得了嚴重的憂鬱症，工作也沒了。好多年了，狀況一直不好。」她的眼睛露出憂傷，繼續她沉重的控訴：「現在還得了癌症，很糟糕！原本好好一個人，就因為這個男的。」

美莉突然抬頭往樓上的方向一點，說道：「我相信壞蘿蔔如果在看這個節目，他一定知道我說的是他。你們看，蘿蔔上的一個心型就是他腰間的一個紋身。」語畢，現場的人都一起轉頭，往那蘿蔔捲包上頭找證據。果然看到一小片用紅蘿蔔刻成的心貼在一角，上頭插著兩支竹籤。

現場果然起了一陣小騷動，不少工作人員交相耳語，取笑今天節目組向東方取經，卻找來了一個為復仇來的女王蜂。美莉的三個對手也都在鏡頭前，露出不可置信、似笑非笑的表情。

在這片刻的紊亂中，美莉沒看到的是，攝影棚內有兩個女人在目睹那個心型貼片的當時微妙的反應。

一個是一直站在攝影機旁的助理羅倫，她耷拉著鐵青的臉，不敢置信，即使身旁的攝影師在她耳旁偷偷戲語：「今天肯定有好戲看了。欸，你說，那竹籤代表的可是愛神的箭？」（一二）

癌症 憂鬱症

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