張茜又問宋戰是怎麼回答盧南的，宋戰沒敢跟張茜提到他說了給兩個人打分的話，只說自己也不好說什麼，只說了「Follow your heart」！

張茜氣得差點跟宋戰分手，說：你這是助紂為虐！宋戰賭咒發誓張茜就是他的真愛、就是他的心之所向，所以他才這麼說，張茜這才作罷。

過了些時日，張茜跟大學同學小沈聊天，恰好小沈在C大讀書，張茜想起此事，便跟她說了一嘴。小沈跟林茉來往不多，但也為她憤憤不平，說林茉是很出色的女孩，居然被人這麼挑三揀四的，真是不值。

小沈跟林茉的室友小高一個系的，經常在系裡碰面。有一次兩人閒聊，小高不知怎麼就提到了林茉，小沈忍不住又將這事告訴了小高。小高是林茉無話不說的閨蜜，她也猶豫過，要不要將此事告訴林茉。不過她覺得如果這事發生在自己身上，她希望自己是個知情人。當林茉又一次提到盧南這次回來貌似有變化的時候，她將盧南跟宋戰說的話，告訴了林茉。

原來他遇到了真愛，原來他動搖了，原來他這次回來，是有了跟自己分手的想法！儘管盧南在林茉這兒待了兩天，並沒有說一句要分手的意思，但他偶爾走神、疏離、糾結的樣子，完完全全落入林茉的眼中。林茉流著淚做了決定，她值得更好、更純粹的感情。

盧南懇切地對林茉說：都已經過去了，謝韻已經走了。茉茉，我想跟你好好過下去。

可是我並不想跟一個心中另有所愛的人過一輩子，也不想成為別人退而求其次的選擇！林茉斬釘截鐵地說。

林茉說罷，便掛上了電話。（全文完）