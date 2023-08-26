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皮諾曹與藍色鳥（三）

章緣
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

「書都是表叔送來的，我總盼著他來。他說，孩子！」少年粗著嗓子學起抽菸過多的男人喑啞的聲音。

孩子，你想在書裡找什麼？有些事你不合適知道，知道了對你的健康沒有益處，一點益處都沒有。

我要死了嗎？

啊，你說這是什麼話！誰說你要死了？你不舒服嗎？瑪莉、瑪莉……

我沒有特別不舒服，只是全身僵硬像木頭！

那，那就好。你不會死的，只要你好好聽話、安心靜養，會慢慢好起來的。

少年學表叔抹額上的急汗。

我會能夠自己站起來，走出去？去外頭大小便，不把房間裡弄得都是臭味？

啊，會的、會的。我讓瑪莉弄點除臭劑，他們有各種味道，柑橘、水蜜桃，還有糖果，你聞了心情會好點。

會好嗎？

會的、會的。孩子，你的幸福比什麼都重要。你過得好，大家都過得好。

「哈哈哈，藍色鳥，我叔那種窘態，讓我都有點同情他了。」

他繼續扮出可憐的聲腔。

都是……為我好，對嗎？

對的、對的，叔除了你，也沒有其他牽掛的了。

嬸嬸和表妹呢？我已經忘了她們的樣子了。

那個，下次我帶她們來看你。

「我還想問下次是什時候，可是表叔急著要走，他總是匆匆忙忙。我注意到他胖了，嶄新的夾克也遮不住他的圓肚子，腦勺上那幾莖髮絲這回是全部向左梳……不說這些了。」

少年收起臉上那抹揶揄的笑，正色對他唯一的聽眾說：「我看得出你喜歡這棵香樟樹。他們種這樹是為了防蚊蟲。一般人無法想像，蚊蟲對我是多大的干擾，我拿牠們一點辦法也沒有。幸而現在蚊蟲對我也沒興趣了，牠們穿不透我盔甲般的硬皮。我眼看香樟由小樹苗往上竄長，到現在可以搆到我的窗台，樹冠成了各種鳥雀棲停的所在。早晨到黃昏，牠們吱吱喳喳，為我排遣不少寂寥。現在還來了你這麼一隻光彩奪目的藍色鳥，歪著頭傾聽我，彷彿聽得懂我說的每一句話。你神祕的金黃眼睛分得很開，雖然對著我，但似乎隨時留意著四周的動靜，顯得那麼警醒伶俐，你……」

這時瑪莉進來了，在輪椅桌板上特定的凹槽，放了剪成小塊的麵包和溫奶茶，開啟少年頭頂上方的助食器，讓他自行控制餵食。少年長到十二、三歲後，就拒絕被餵食，只能讓他自行進食，但責任心重的瑪莉總是在旁邊看著，怕他噎著。

「我累了，先喝奶茶，睡一下再吃。」

「好，打個盹再吃。」

2 童話和花園

少年垂著眼睛吸奶茶，等瑪莉一走開，馬上又對藍鵲嘮嗑起來。

「唉，我吃什麼都不香。只有書，那是全世界唯一能讓我提起興趣的東西。當然還有你，你跟書本一樣美妙。從我醒來那時，書架上就擺滿了童話書。本來有好些字我不認得，但慢慢地也都認得了，他們說我是特別聰明的孩子。因為我的聰明，讓我的不幸，啊，不，他們說讓我的幸運加倍。有多少人沒能住進來啊、有多少孩子連看書都沒辦法啊，你的腦子沒有燒壞，真是幸運啊，感謝上面及早干預、及時救助啊！

「人人把同樣的話說了好幾遍，最後甚至來了一個代表來探望我。他們說這是非常重要的人物，叫我好好表現。代表笑咪咪看著我，旁邊的人說什麼，他就微微點頭，最後他說：你就是那個自己學會讀書的孩子？你讀一段我聽聽。旁邊的人立刻從書架上抽出一本，隨便翻了一頁讓我讀。這些書我讀得爛熟了，書頁都捲邊了。木偶奇遇記。我張開嘴，但沒有出聲。你讀啊，旁邊的人堆著笑，讀一段給代表聽。我還是沒有聲音。然後我表叔的聲音從人群後頭傳來：趕快讀一段，代表很忙的！原來表叔也來了。我開始讀，那頁寫到皮諾曹長出驢耳朵，才讀了幾行，書被拿走了，大家都鬆了口氣。代表笑咪咪地說：不錯，這表示我們還是幫到了這些孩子。他看了一眼書架，啊，書都翻爛了，給他換新的吧。

「大家興高采烈擁著代表走了。第二天，他們把書架上所有的書都換成新版。就是說，老朋友們都換上新衣。穿新衣的老朋友嶄新發亮，但是他們說給我聽的故事，如今卻透著陳腐說教和蠢笨。它們就像變了心的戀人，相處已經無味。不是他們變了，是我，是我渴求新的故事。可愛的藍色鳥，我真希望能有本百科全書。為什麼給我一塊無用的錶，而不是能讓我更認識你的書呢？我想知道你的名字、你的習性、你喜歡吃什麼。

「建這座城的人，告訴我們樹的名字，卻沒有提到鳥。也許樹被固定在一處，時間久了成為地標，需要一個名字。喏，皮諾就住在香樟樹旁那棟樓的三樓。鳥來來去去，不需要什麼名字。這座城，就像香樟樹，而我們，就是鳥。」

皮諾含著吸管，把奶茶吸上又吐落，玩著孩童的遊戲。（三）

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