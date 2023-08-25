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李玟生前控遭霸凌 眾人聲援 「中國好聲音」宣布停播

後院的槍聲（五）

顧艷

莉莉在廚房裡，用咖啡壺煮了一杯咖啡。正要進屋時，墨西哥胖女人又說：「昨天晚上把我嚇死了，黑暗裡一個男人竄到我家後院，對著路口『砰砰砰』開槍。後來聽到警車聲，才知道有位二十多歲的留學生被打死了，凶手已經落荒而逃。噢，我的天。」墨西哥胖女人接著又說：「我住的小區差，是黑人區，治安不好。麥克老師這裡的小區，是有錢人的地方，不會有事的。」聽著這樣不好的信息，莉莉馬上在手機上查網。果然是有一起凶殺案，死者是一個男性印度留學生，警方正在追查凶手。

也許聽多了槍殺案，莉莉的神經麻木了，不再像初來美國時那麼緊張。回到書桌，她該幹麼就幹麼，沒影響心情。這是不是變冷酷了？莉莉不知道。下午，她去學校接小雷羽時，氣氛一片祥和，大家歡聲笑語的，莉莉老早就把墨西哥胖女人帶來的壞消息，忘到九霄雲外了。

她帶小雷羽去爬山，山上茂林修竹，一群鳥兒歡快地飛來飛去。零零散散地有幾個人從他們身邊走過，也有拿著槍的人來山上打獵。「砰」一聲，一隻鳥兒被打中了。牠墜落的身姿，淒美地在空中劃出一道弧形。小雷羽說：「這是死的飛翔。」

「對啊，死的飛翔。」莉莉應和著。

從山上下來時，鎮子裡照過來一抹橘黃色的燈光。某個窗戶裡，正在播放一首美國流行歌手吉姆‧里夫斯的唱片。雖然唱機裡的聲音有些沙啞，但聽起來很深情。前邊路口，一隻小鹿款款散步。雲層慢慢堆積起來，變厚、變黑，莉莉帶著小雷羽繞開布滿苔蘚的小道，回到了家裡。（五）

墨西哥 咖啡 留學生

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