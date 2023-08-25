三十分鐘後，美莉有驚無險完成她的作品。比起其他三人摩登精緻的擺盤，她的分量更足。她用咖啡 豆染黃的豆薯薄片和炸得酥脆的鵪鶉肉條做成壽司捲，另用豆薯薄片與麵粉煎出的薄餅皮，裹著混合柚子肉與鵪鶉肉丁的內餡，外形塑成一個白蘿蔔條，一白一黃的蘿蔔與壽司一高一低偎倚在盤中。鏡頭巧妙地從美莉的盤肴迅即切到一旁的安潔麗卡與大衛，兩人正竊竊私語，一副似笑非笑不屑的表情。

美莉的菜排在第二個接受評審。在她之前是克萊，顯然務求分子藝術料理的他未在限時內完成。克萊遂急促地為自己的失手找藉口，不斷解釋是由於對器材擺設位置的不熟悉以至於耽誤了。

「比賽前當我看到，比如說你的對手美莉，專心地到每個擺設地點研究的時候，你那段時間在幹啥？」主持人里昂只閒閒問了一句，年輕人頓時無語。顯然這些評審開錄前，在另一個會議室都給看過祕密拍攝的帶子。參賽者之前的言行及特點，幾乎都逃不過他們這些老鳥的眼睛。

「但……味道卻是好的。」評審史蒂夫撥撥盤中的菜嘗了幾口，喃喃地說，把一個「但」字戲劇性地拖得極長。「年輕人追求尖端的態度也值得鼓勵。」這段話無異給克萊一個大的擁抱，一雙眼睛遂亮了起來，瀕死的罪人暫得到免死令。

輪到美莉，她盤中蘿蔔與壽司的造型，果然成功引起了評審伊達的注意。

「一個中國菜主廚弄出這日式料理擺盤，有特別用意嗎？」她發問道。或許都是女性，她有著與味覺同樣敏銳的直覺。

多個月來與蘇絲的計畫，就等著這一刻！（一一）