謝韻的臉上有一種神聖不可侵犯的氣勢，盧南不捨地喊著謝韻的名字，可是謝韻沒有絲毫動搖。盧南只得退了出來，門在他身後「砰」地關上了。隔著門，兩個人都淚流滿面。

失去謝韻是一件極其痛心的事，盧南痛徹心扉，一時難以自拔，但是良心上的譴責卻比跟林茉分手要小多了。他曾經暗戀謝韻三年，這兩個月的相處是找到真愛的極致的激動和興奮，跟林茉卻是有著三年朝夕相處，點點滴滴的積累。盧南的心如同缺了口般地疼痛了一段時間，終於漸漸接受了現實，他決定從此好好跟林茉過日子。真愛難得，但是人間溫馨也是不錯。

盧南沉浸在失去謝韻的痛苦中，連林茉最近很少跟他視頻也沒有注意到。

林茉再次跟他視頻的時候，看見他憔悴了不少。林茉問：你怎麼啦？看上去這麼憔悴？

我失戀了。這是盧南心裡的話，但他無法說出口，他敷衍地說：我最近太累了，工作忙。

林茉說：恐怕不是人累，是心累吧。

盧南聽了心裡一驚。林茉接著就開門見山地說：盧南，我們分手吧。我成全你。

盧南本來萎靡不振的精神一個激靈，他急得直問：什麼分手、什麼成全？茉茉，你什麼意思？

你不是找到真愛，又無法開口跟我分手嗎？我全知道了。我成全你！林茉的眼睛再也沒有往日彎彎的笑意，流露出帶著傷痛的堅決的神色。

原來盧南那日跟宋戰聊完，宋戰把這事告訴了他的女朋友張茜。張茜一聽就很生氣，說：你這朋友是什麼渣男！有了這麼好的女朋友，看見更好的了，就說是真愛，想分手。以後再遇到更好的，是不是還得分啊！（二○）