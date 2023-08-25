皮諾曹與藍色鳥（二）

薛慧瑩／圖

「他們的面目被日頭曬得黧黑，瘦而結實，兩條有著團塊肌肉 的小腿，粗大的腳趾頭、黑色的趾甲。他們的眼睛自由攝入各種景像，沿途的男女老少、草木蟲獸，清晨的山嵐溫柔拂過黑硬的山岩，傍晚時火紅的太陽墮入金波大海……到了我爸，他讀了點書，能修各款電腦和手機，輾轉到了個南方大城，喜歡城裡高聳的大樓和潔淨寬敞的柏油路。他跟房東 的女兒好上了，很快有了我。我記得他常把我驕傲地扛在肩上，說將來我會是個大學生，掙大錢，不用再搞什麼手藝了。」

少年停下來喘口氣。看來他平時沒有機會跟活物說話，都是自己說給自己聽，開口就是一套一套長篇大論，不怕有人打斷或質疑。

「然後，就是那個冬天。」他閉上眼睛，進入了另一個時空。在那裡可怕的事情正在發生，即使到今天仍未能完結。

「狂風夾著雨雪颳了好幾天，路旁的溝水凍成冰，大家都說從來沒有這麼冷的冬天。一天早上我醒來，房裡只有隔壁吳阿姨。我媽呢？我爸呢？阿姨看看我，嘆了口氣。吃過午飯後，媽媽回來了，她抱著我流淚，說爸爸去了很遠的地方。又過了幾天，吳阿姨和吳老爹不見了，我問媽媽他們去了哪裡，媽媽只是把我抱得更緊說：別怕，媽媽在這裡……鄰居們原先聚在一起議論，後來也不議論了，躲在家裡很少出門。巷口王奶奶常抱著小孫兒，在窗口看外頭解悶，但是那個房子突然搬空……冬天還是沒有過去，死般的靜寂。偶爾一陣猛烈的咳嗽迴來盪去，小巷變得灰撲撲的，被人用濃痰黏住了。越來越多人加入那個失蹤大隊，最後，媽媽也加入了，頭也不回向前疾行。然後，我腦殼發疼，胸腔裡像爛了個大窟窿，在床上爬不起來。

「我醒來時，已經在這個房間了，渾身沒力氣。從此，我再也沒有出過門。」他環顧四周，彷彿此刻才認清自己的命運。「他們說我很幸運，現在有單位負責照顧我了，給家裡減了多少負擔。表叔把我家的房子賣了，偶爾來看看我，他是我唯一的親人……啊，你聽這腳步聲，鞋子拖磨著地板，走路不抬腳。這是瑪莉，我的第四個陪伴者。」

「皮諾，我把下午點心端過來？」

少年搖頭。

「吃點東西比較不怕冷。」

「我不冷，如果你怕我冷，給我一杯葡萄酒，還有一些橄欖和乳酪。」

「這裡沒有什麼酒，也沒有你說的那個啥。你是在故事裡讀到的吧？外國人寫的故事，書裡那些亂七八糟的東西。看太多書不好，它們影響了正常的思維。」

「這個非人，哪知道書的好。」他低聲朝藍鳥嘟噥。

「外頭有啥？」瑪莉站在房門口，頭往屋裡探。

「沒什麼。」

藍鳥揚了揚翅，似乎要飛走，又像是對他說：把她打發走吧！

「我來關窗，你這樣會感冒的。」

「不不不，你別進來！我不冷，一點都不冷。窗戶就開了一條縫，這是你兩天前開的，說要透點氣、說房間裡味兒重、說新鮮空氣對健康最有益……」少年突然大聲嚷嚷起來。

他喊完又連忙輕聲跟藍鵲解釋：「我不喜歡別人進我的房間，他們總想找機會窺探我腦裡在想什麼。深夜半醒半睡時，我常感覺有人在我房裡走動，尋找著什麼，或在某個角落看我睡覺。」

少年喊叫時，瑪莉觀察他的臉色和呼吸的變化，等他安靜下來開始自言自語時，她便用哄小孩的口吻說：「好好好，小皮諾不想關就不關。唔，其實冷凍的羊角麵包，烤熱了吃很香的，你真的不要？」

「好吧、好吧，麵包來一個，還要一杯奶茶。」

「羊角麵包和奶茶。」瑪莉拖著腳走了。

「你聽到了吧，這個非人，總是複述指令，對我的抱怨充耳不聞。也許她的迴路設計優先處理的是指令，不是情緒。」少年嘲諷地說，接著他把箭頭朝向自己，「瞧我，一身白肉，從來不曾在烈日下勞動，垂著的一雙手一動不動就像假手。不要說手藝了，我拿不穩一個杯子，只能吸管裡喝奶茶。」

藍鵲對少年的自嘲無動於衷，好整以暇啄著羽毛，秋光在牠的羽衣上鍍了一層金。

少年看著又開心起來。「藍鳥、藍鳥，你為什麼還站在這裡陪我？連我都感覺到從窗縫灌進來的寒意。我刻意保留這窗縫，那一絲寒意或許能讓我的身軀顫抖呢！可嘆我被囚禁在這副僵硬的軀殼，離開人就無法生存。但我這算什麼生存？是的，他們終於給了我幾本不是童話的故事書，那些書內容卻無趣，沒有像我這樣人的故事。後來我就不再要求讀故事了，我想認識這個世界。」

少年學起瑪莉說話的口吻，直著聲音語調平緩：你讀那些幹啥呢，知道那些你又能幹啥呢？（二）