莉莉側耳傾聽，麥克老師夫妻倆越吵越凶了，此起彼伏的罵聲像唱雙簧一樣。真是清官難斷家務事，原來美國教授家裡也和平常人家一樣。莉莉再側耳傾聽時，沒有聲音了。她以為論戰到此結束，卻沒想到更大的爭吵開始了。只聽得房間裡「擦啷啷」的碎玻璃聲，還有扔東西的聲音。莉莉嚇壞了，天哪，千萬不能去拿藏槍的鐵箱子，性命交關的事啊，莉莉的心都繃緊了。

不知什麼時候，安靜了下來。夜越來越黑、越來越靜，靜得幾乎能聽見自己的心跳。莉莉終於可以放心地睡覺了，不再害怕子彈飛出來。奇怪得很，本來不太容易入睡的莉莉，這晚竟然一覺睡到大天亮。更奇怪的是，晚上吵架那麼厲害的麥克老師夫婦，第二天早上起來，就像什麼事情也沒有發生那樣，在小雷羽面前秀恩愛。

現在麥克老師一家人都走了，留下莉莉一個人在家裡。她今天沒有課，也懶得去學校圖書館 ，就窩在自己的小房間裡做功課、看書、吃東西。

前幾天，她開車去中國超市買了水餃、湯圓、饅頭，還有蜜餞和瓜子。她喜歡一邊做功課、一邊吃零食。因為學校圖書館不准吃東西，自己的小房間就是最理想的場所了。

然而，屁股還沒有坐熱，莉莉聽見有開門的聲音。「誰？」她脫口而出，進來的竟然是打掃衛生的墨西哥 胖女人。她說她和麥克老師打過電話，提前一天來幹活兒了。明天她帶女兒要去參加朋友的婚禮，正發愁沒有出客的衣服，想去沃爾瑪 看看。據說那裡常常打折，有時能買到兩三美元的衣服，原價卻要四、五十美元。

莉莉「噢」一聲，說：「是啊，沃爾瑪有便宜的，不過不是常常有，得碰機會。」（四）