她不斷深呼吸，告訴自己一定要鎮靜下來，反正心底已經有了譜，就用名字來說故事，這道菜她要簡單快速地切入主題。

今天挑的鵪鶉肉豐碩肥美，放在其他三個食材旁主副立現；所以美莉的對手一開始皆把注意力放在處理鵪鶉上頭，只有美莉把時間先花在咖啡 豆與豆薯上。等稍後她把一盤塗滿了咖啡粉等佐料的鵪鶉準備送入烤箱時，隨即明白自己犯了大錯。現場四個烤箱早被對手的烤料佔據，明顯的有人故意佔了她的烤箱，赤裸裸地向她宣示了這不單是美食競賽，更是你死我活的惡鬥。

美莉瞧了一眼壁上的計時鐘，一顆心只怕都快從喉間跳出來。也沒時間等待甚至抗議了，她看了一眼鄰近的油炸箱，當機立斷決定改做油炸鵪鶉。評審喬治眼尖，注意到美莉那片刻的慌張，於是走下評審桌來到她身旁，特意挑起烤箱的話題，意有所指地問：「你覺得是對手故意擺你一道嗎？」

美莉不知是沒聽懂他用的俚語，還是極度專心在她的油炸，只能背過身來不予理會。見麥克風只是黏著不放，她突然轉頭對著喬治大叫：「No Talk、No Talk！你別擋我的路。」那驚惶不耐的表情當然得到一個大特寫。其他評審看了有趣，紛紛揶揄美莉該得到一個「No-Talk女士」的封號。

待這邊風暴暫歇，鏡頭再轉向其他對手，大衛與安潔麗卡不約而同都是在鵪鶉肚裡塞烤料，再佐以醬汁，另變化著把豆薯與柚子肉做成沙拉。年輕人克萊則是油煎與燒烤並用，試圖展示分子料理的藝術。因為動作大兼話多，評審們的注意遂被他吸引住，圍著他身邊打轉不時提問。（一○）