思念若狂的他，驅車逕直去了謝韻家。

謝韻開門見到盧南時，眼睛裡也有一種思念。盧南一把抱住謝韻，他抱得那麼緊，彷彿要把謝韻嵌入自己的身體。謝韻也擁著他，將近一個月的思念，對於兩人都不是一件容易的事。這是一個漫長的擁抱，那般融合和默契、那般依戀和溫存。

終於，謝韻輕輕開口問道：處理好了？

盧南沒有回答，只是抱著謝韻不肯放手。謝韻疑惑地推開他，眉尖緊蹙問道：還是沒有？

盧南面露難色地說：我去了C大，可是我……我說不出口……可是，我是真的愛你……

謝韻的臉色瞬間變了。她往後退了兩步，正色道：說不出口，那麼說明你們還是有感情的。原來你說已經沒有激情，我以為你們在分手的邊緣。既然這樣，我完全不想介入你們的關係。我從此之後不會再見你，你也絕對不要再來找我。

韻韻……盧南欲說什麼，可是謝韻打斷了他，她又說道：我有一個新的工作機會，會離開M城。我們就此別過，不用再聯繫了。

前段時間有人給謝韻介紹了一個特別好的國內的機會，她因為盧南而猶豫不決。盧南對她這麼多年的癡情、盧南和他靈犀相通的默契，她確實動心了。待到她知道盧南有女朋友，她連忙及時煞車。她不是沒有心痛的。她給盧南一個月的時間做選擇，也是給自己一個月的時間來整理這件事。這一個月的日子對她也一樣煎熬，如今看見盧南的模樣，她立刻做出了決定。盧南，這一篇是翻過去了！從此山高水長，不再相見。

你走吧，再也別來了。謝韻的手向門外一指，不客氣地下了逐客令。（一九）