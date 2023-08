洛菲與雅妮（全文完）

她舉目遠眺,那不是尼蒙嗎?穿黑色T恤衫在沙灘上跑步的男人。他也看到了站在陽台上的她,不停朝她揮手。她匆忙套上白色運動衫,衝出房間,向沙灘跑去。

她追上了他。「嘿,夥計,還沒改這老習慣,晨跑?」

「好習慣,為什麼要改呢?」尼蒙看著她的眼睛,「昨夜你肯定沒睡好。」

「失眠 症犯了,全怪你。不過我還是搞不懂,到底是什麼阻礙了你們?」

他的腳步慢下來,「其實沒有什麼,這個世界上,除了我們自己,誰能真的阻礙我們呢?」她點點頭。

尼蒙也學著她的腔調,慢條斯理地說:「我也一直有個疑惑,天下到底有沒有這樣的愛情,無羈無絆、無依無靠,而只是一種熱情奔放的孩子遊戲。這個想法很可笑吧?」

她輕輕一笑說:「這有什麼可笑的?不過,你得遇上和你一樣想玩孩子遊戲的人。你忘了艾米莉‧狄金森那句經典了?那時是你朗誦給我聽的。」

他停下來,「你記住的東西真不少,那,讓我試一下啊。

We outgrow love, like other things

And put it in the Drawer-

Till it an antique fashion shows-

Like Costumes Grandsires wore.」

尼蒙一口氣背誦下來,他很驚訝,自己依然記得這首詩,而且如此清晰。

「艾米莉的好詩,愛像其他東西,我們長大了就不再適用,所以把它收進抽屜裡。可我覺得,愛並不像舊衣服,沒有新舊之分。有,就會一直在那兒,等待開花結果。」

洛菲笑笑說:「很多東西只能由時間來證明呢。」

「可我們一生,能有多少時間呢?別忘了,你寫的書,一生太短了。」 尼蒙不說話,專注地看著她,她又看到了那溫潤如瑪瑙一般的眼神。

對,就是那種眼神,溫潤如瑪瑙。(全文完)