洛菲與雅妮（全文完）

她舉目遠眺，那不是尼蒙嗎？穿黑色T恤衫在沙灘上跑步的男人。他也看到了站在陽台上的她，不停朝她揮手。她匆忙套上白色運動衫，衝出房間，向沙灘跑去。

她追上了他。「嘿，夥計，還沒改這老習慣，晨跑？」

「好習慣，為什麼要改呢？」尼蒙看著她的眼睛，「昨夜你肯定沒睡好。」

「失眠 症犯了，全怪你。不過我還是搞不懂，到底是什麼阻礙了你們？」

他的腳步慢下來，「其實沒有什麼，這個世界上，除了我們自己，誰能真的阻礙我們呢？」她點點頭。

尼蒙也學著她的腔調，慢條斯理地說：「我也一直有個疑惑，天下到底有沒有這樣的愛情，無羈無絆、無依無靠，而只是一種熱情奔放的孩子遊戲。這個想法很可笑吧？」

她輕輕一笑說：「這有什麼可笑的？不過，你得遇上和你一樣想玩孩子遊戲的人。你忘了艾米莉‧狄金森那句經典了？那時是你朗誦給我聽的。」

他停下來，「你記住的東西真不少，那，讓我試一下啊。

We outgrow love, like other things

And put it in the Drawer-

Till it an antique fashion shows-

Like Costumes Grandsires wore.」

尼蒙一口氣背誦下來，他很驚訝，自己依然記得這首詩，而且如此清晰。

「艾米莉的好詩，愛像其他東西，我們長大了就不再適用，所以把它收進抽屜裡。可我覺得，愛並不像舊衣服，沒有新舊之分。有，就會一直在那兒，等待開花結果。」

洛菲笑笑說：「很多東西只能由時間來證明呢。」

「可我們一生，能有多少時間呢？別忘了，你寫的書，一生太短了。」 尼蒙不說話，專注地看著她，她又看到了那溫潤如瑪瑙一般的眼神。

對，就是那種眼神，溫潤如瑪瑙。（全文完）