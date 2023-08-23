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「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

桃花流水（一八）

水影

盧南只是回來過個周末，星期天下午，他就得回M城了。臨走的時候，林茉送他到車子邊上。一陣風吹來，一片黃葉晃晃悠悠地落在了車子前面的鏡子上，林茉用手將葉子撣開。她雙手環抱著盧南，一臉不捨。她說：我們才分開兩個多月，可我覺得好久了，你好像有點變了……

是嗎，我變了？怎麼變了？盧南很驚訝地問。林茉並非是易感愛作的女孩，他覺得自己也沒有流露什麼。

就是變了，說不上來。林茉低著頭，幽幽地說道，接著她說了一句：你知道，我對感情的要求是很純粹的，我不在你身邊，你也不要忘了這一點噢……

盧南不露聲色地說：我知道。

林茉仰起臉看著盧南，忽然問道：你還愛我嗎？

林茉的眼睛明亮純淨，宛如一汪清泉，澄澈無塵，帶著一種濕潤的感覺，彷彿蘊含著無數細膩的情感。盧南覺得自己完全無法拒絕這雙眼睛，他說：當然，當然愛你。

盧南回M城的路上，想著林茉清澈明淨的眼睛、想著林茉給過自己的溫暖和快樂、想著林茉曾經給病中的自己的關懷和照顧，覺得自己永遠也無法跟林茉提出分手。可是這樣就意味著自己必須跟謝韻分手。想到因此會再也見不到謝韻，他的心裡劃過一道尖銳難耐的刺痛。

6

一晃離謝韻的一個月期限只有三天了。盧南回到M城後，關於謝韻的一切又占據了他整顆心。每一天，他的心中都瀰漫著對謝韻的無盡思念，他的思緒時時刻刻圍繞著她，他的內心深深地執念於她，他的靈魂深處只有她的存在。他想見謝韻，想到無法自已。他覺得不管怎樣，他都要見到謝韻，一切見面了再說。（一八）

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