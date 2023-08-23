王幼嘉／圖

一會兒，悄無聲息，估計那個男人終於走了。莉莉喘了口氣，彷彿躲避了一場災難。她重新點亮廚房的燈時，拉上了窗簾。

現在莉莉吃完麵條，刷過碗，回到了自己的房間。她在窗口放了一張簡易書桌、一只小書櫃。這小小的一方天地，就是她的精神道場。她在這裡做功課、寫論文、吃東西、看書，有時還趴在桌上打盹。夜晚特別安靜，莉莉通常到子夜時分才睡。有一天晚上，麥克老師敲門進來，在他的書櫥裡找一本書。他問莉莉：「這裡還習慣吧？」然後又說：「書櫥裡的書，你想看的，隨便拿，看完放回原處即可。」莉莉點點頭。

麥克老師出門時，回過頭來又說：「星期天下午，我們要帶小雷羽去打靶場，你有沒有興趣一起去？」莉莉微微一笑，顯得特別嫵媚：「我害怕槍聲，我也能去嗎？」麥克老師說：「去幾次就不怕了。」莉莉想想也是，習慣成自然，天下沒有不能克服的障礙。

去打靶場的那天下午，楊經理忽然有事不能去了。她關照麥克老師冰箱裡有她煎的魚，還有紅燒牛肉，晚上回來熱熱再吃。然後又叮囑莉莉道：「到時提醒他們早點回家，別玩瘋了。」莉莉不置可否地笑了一下，楊經理駕著她的寶馬車走了。莉莉換上了牛仔褲、白色運動衫，穿一雙耐克球鞋，看上去朝氣蓬勃。

打靶場在高高的山上，麥克老師的車在山裡彎了好幾道彎，才抵達目的地。山上有一座小木屋，麥克老師推門而入，一個中年白皮膚男人坐在裡面擦槍，他就是小雷羽的教練。一會兒，他們進入打靶場，麥克老師讓莉莉在打靶場外面觀看等待。莉莉遠遠看見小雷羽握著幾乎比他個子還高的步槍，然後扣動扳機，「砰」一聲，一顆子彈飛出去了。莉莉雙手蒙住了耳朵，不知道那子彈是真的還是假的？不過小雷羽一堂射擊課下來，似乎讓她也不再害怕槍聲了。

這天晚上莉莉的夢境裡全是槍聲，有戰爭電影裡激烈的槍戰，也有打靶場上小雷羽射擊的槍聲，最奇怪的是，她自己也拿起了一把手槍，心不跳、手不慌地打死了後院森林裡的一頭黑熊，還抱著被打死的黑熊合影。

夢醒時分，莉莉突然感覺有了許多力量。彷彿自己不再是一個弱女子，走路都昂首闊步，挺起了胸膛。

莉莉知道，麥克老師家有好幾把槍。那天麥克老師擦了四把槍，兩把手槍、兩把步槍。家裡還藏著真子彈，不過麥克老師藏得很好，藏在一只大鐵箱裡，還上了鎖。平時不去打靶場，家裡人不會碰鐵箱子；但誰能保證絕對安全呢？有一回莉莉走過一個社區，路邊站著一堆黑人 ，有的還拿著步槍，嚇得她咬緊牙關匆匆而過。如果一個精神失常的人拿著槍，那將有多少條人命倒在槍口下，莉莉想想都可怕。美國政府為什麼不禁槍？

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每周二，只要墨西哥 胖女人來打掃衛生，莉莉就帶小雷羽去附近的克羅格爾超市。克羅格爾超市經常有免費品嘗的食品，譬如：有切成片的蘋果、有糕點、有奶糖，還有小紙杯裡的酸辣湯。莉莉每一種都品嘗一些，一圈逛下來肚子吃得飽飽的。克羅格爾超市旁邊還有個鮮花店，各種花卉爭奇鬥艷。莉莉帶著小雷羽看各種顏色的鮮花，除了玫瑰花、月季花，還有好多種叫不出名兒的鮮花。

莉莉買了一束紅玫瑰花回到家裡，在雜物間找來一只黃桃水果罐子，撕掉褪色的商標，露出閃亮的銀色。裝上一些水，把火紅的玫瑰花插進罐子裡。莉莉的房間，頓時有了色彩和香氣。這天麥克老師回家晚了半小時，他好幾次向莉莉表示歉意，說以後補償她。其實，不知什麼時候起，麥克老師就像男神那樣進入了莉莉的心裡。

莉莉喜歡徜徉在麥克老師的書海裡。她以一周一本的速度，閱讀著麥克老師書櫥裡的那些文學書籍。有些書頁上，麥克老師還畫了紅圈圈，寫了幾乎看不清楚的字。莉莉想，一個計算機老師還那麼喜歡文學，本來應該讀文科才對。不過美國文科工作難找，也是眾人皆知的。

這晚莉莉剛躺下，就聽見麥克老師和楊經理在他們的臥室裡吵架。莉莉幾乎沒聽見楊經理回來的腳步聲，也許被剛才的音樂聲淹沒了。（三）