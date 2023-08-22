他是真心實意想為點點做點什麼，你的斷然拒絕讓他非常沮喪。他便氣惱地問：「那麼，你是想接受周先生的幫助了？」

聽他這麼問話，你真動氣了，「不，你想錯了。我不會接受任何人的施捨，點點也不會願意的。」

「你怎麼能把這個理解成施捨？」你的話也著實刺傷了他的心。

你哭了，「尼蒙，你以為我是傻瓜麼，你對我和點點的好，我怎麼會不懂。可你是律師、是富人，你永遠無法理解一個移民 窮女人的心態。剛到美國的時候，為了解決身分，也為了女兒有個安身之地，沒別的辦法。我就盼著早點從護校畢業，有份穩定的工作，不用再為身分發愁。我想靠自己的力量，支撐女兒的學業，不想讓人瞧不起，以為雅妮這個女人，只能靠男人活著。」 雅妮，你不知道你說得有多精采，我都開始懷疑，自己是否是真正的女權主義者。

點點高中畢業，果真如願以償，去英國愛丁堡藝術學院讀大學。她是個有心計的女孩，特意到倫敦去看望她的尼蒙叔叔，尼蒙自然又被感動了。他送給小姑娘一個筆記電腦和一雙溜冰鞋，小女孩又迷上了滑冰。他們一起去劍橋和牛津遊玩，點點不失時機地告訴尼蒙叔叔，我媽媽已經離開了周叔叔，她現在自由了。這個冰雪聰明的女孩，她是在暗示她的尼蒙叔叔，可他又能做什麼呢？時過境遷，與你初相遇時的那種感覺，再也找不回來了。

●

當第一縷陽光跳進窗子，洛菲從夢中驚醒了。她急急忙忙跳下床，拉開陽台的玻璃門，海水漲潮巨大的聲浪，氣勢磅礴。昨夜的雨下得透徹，天變得清澈明淨。白白的沙灘上，已經有人在散步、慢跑。（一一）