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蘿蔔與壽司（八）

章映桐

她又向另一頭鬧喧喧的一堆人翻了個白眼，彎著龐大的身軀湊近美莉，語帶不屑低聲道：「你瞧那些人，越是有點來歷的、背後餐廳名氣越大的，節目部這些勢利眼越是殷勤！」頓了頓，突然之間像是想到了什麼，急忙在美莉耳邊叮嚀了一番，告訴她趁這個空檔，好好去熟悉各個器材與調味品、食材等的擺放位置，免去比賽進行中的慌亂。

蒂娜巨碩的乳房湊得極近，美莉看著她胸前掛的員工名牌不住在眼前晃動，一個與蘇絲黃那個片子有關的靈感突地竄了上來。她想到男女主角在片中的名字恰好都是蘇絲與勞勃，拿名字入菜？或許可以朝這點來做文章。緊扣多日的鎖終於打開了，不禁有些振奮。這個主意遠比當初的計畫更能迅速切入故事。

「你看起來像個好人，喏，就只提點你一人而已……那麼……就祝你好運囉。」蒂娜拍拍她的肩後搖搖晃晃走了。剛剛美莉也曾在洗手間碰到安潔麗卡，後者擦身時故意撞了她的肩，雖是笑笑的，但那冷淡的眼神裡有一種挑釁的神氣。典型恃才傲物的年輕人，人世歷練不見得多豐富，心氣倒擺得比天高！

她搖搖頭，望回鏡子裡的自己，不由得想起了自己的妹妹。當年不都一樣？長相好、教育程度高，野心更大，一心想打入白人的菁英圈。但這個不服輸的傻妹妹走了一條頗辛苦的顛簸路，職場的事不說，單單一個白人男友就幾乎要了她的命。又不是從小這裡出生、受教育的，那鴻溝太大了，哪能就一步跨越呢？不知當年貼了自己的積蓄贊助她來美留學，是不是錯了？可是自己後來也還不是糊裡糊塗跟著來了？唉，怎麼說都是一本糊塗帳，翻起來沒個完了。（八）

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