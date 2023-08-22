就是想你了唄。盧南愣了下，然後就笑著摟了下林茉。

再過兩個月就是聖誕節 了，到時我去看你，順便看看M城有沒有合適的做博士後的地方。我不喜歡異地戀。

好！盧南點頭應道，卻也沒有多說。雖然盧南應對得滴水不漏，但是林茉還是察覺到盧南不對勁的地方，比如對於林茉說要去M城，明顯就沒有以前的那種熱情，只說了簡單一個「好」字。

你在M城工作好嗎？林茉開始旁敲側擊地詢問。

好的，慢慢都適應了，同事也好相處。

同事都有些什麼人？

老闆John，一個五十左右的老美，學者型的老闆，出了很多論文，也會幫手下出論文。組裡的人基本每人做自己一攤事，有各自的側重點。盧南侃侃而談。

你遇到什麼人了嗎？林茉認真地看了盧南一眼，她的眉毛微微蹙起。

沒……沒有。盧南的眼前掠過謝韻的身影，他想了想，還是什麼也沒有跟林茉說。

從公園出來，他們一起去超市買菜。晚上，跟以前一樣，他們一起做菜。廚房裡熱火朝天，溫馨依舊。盧南起油鍋煎了一條鱸魚，林茉不喜歡做油星四濺的菜。林茉做了蠔油西蘭花，另外燉了排骨蓮藕湯。兩個人坐下來吃飯的時候，盧南習慣性地放了辣醬在邊上。林茉喜歡甜味，完全不能吃辣，所以盧南總是自己蘸辣醬就食。他想起跟謝韻一起吃飯時，兩個人一起吃辣子雞、水煮魚的那份酣暢淋漓、大快朵頤的滿足和開心。

這次回來，盧南除了偶爾露出心事重重的樣子，其他毫無反常之處。跟林茉兩天的相處，雖然他心裡時不時拿林茉跟謝韻比較，雖然他心裡更欣賞喜歡謝韻的樣子，但他發覺自己完全沒法跟林茉提出分手。（一七）