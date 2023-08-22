我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

桃花流水（一七）

水影

就是想你了唄。盧南愣了下，然後就笑著摟了下林茉。

再過兩個月就是聖誕節了，到時我去看你，順便看看M城有沒有合適的做博士後的地方。我不喜歡異地戀。

好！盧南點頭應道，卻也沒有多說。雖然盧南應對得滴水不漏，但是林茉還是察覺到盧南不對勁的地方，比如對於林茉說要去M城，明顯就沒有以前的那種熱情，只說了簡單一個「好」字。

你在M城工作好嗎？林茉開始旁敲側擊地詢問。

好的，慢慢都適應了，同事也好相處。

同事都有些什麼人？

老闆John，一個五十左右的老美，學者型的老闆，出了很多論文，也會幫手下出論文。組裡的人基本每人做自己一攤事，有各自的側重點。盧南侃侃而談。

你遇到什麼人了嗎？林茉認真地看了盧南一眼，她的眉毛微微蹙起。

沒……沒有。盧南的眼前掠過謝韻的身影，他想了想，還是什麼也沒有跟林茉說。

從公園出來，他們一起去超市買菜。晚上，跟以前一樣，他們一起做菜。廚房裡熱火朝天，溫馨依舊。盧南起油鍋煎了一條鱸魚，林茉不喜歡做油星四濺的菜。林茉做了蠔油西蘭花，另外燉了排骨蓮藕湯。兩個人坐下來吃飯的時候，盧南習慣性地放了辣醬在邊上。林茉喜歡甜味，完全不能吃辣，所以盧南總是自己蘸辣醬就食。他想起跟謝韻一起吃飯時，兩個人一起吃辣子雞、水煮魚的那份酣暢淋漓、大快朵頤的滿足和開心。

這次回來，盧南除了偶爾露出心事重重的樣子，其他毫無反常之處。跟林茉兩天的相處，雖然他心裡時不時拿林茉跟謝韻比較，雖然他心裡更欣賞喜歡謝韻的樣子，但他發覺自己完全沒法跟林茉提出分手。（一七）

聖誕節

上一則

史特拉斯堡的法國心和德國情

下一則

公益活動

延伸閱讀

蔡英文論文案 彭文正律師批法官「混蛋」遭起訴

蔡英文論文案 彭文正律師批法官「混蛋」遭起訴
蔡英文論文案 彭文正委任律師批法官「混蛋」遭起訴

蔡英文論文案 彭文正委任律師批法官「混蛋」遭起訴
研究：AI聽「鍵盤敲擊聲」就能偷你密碼⋯準確率9成

研究：AI聽「鍵盤敲擊聲」就能偷你密碼⋯準確率9成
德州辣醬標籤 遭判誤導顧客

德州辣醬標籤 遭判誤導顧客

熱門新聞

在作家林海音的女兒夏祖麗於聖荷西的寓所，一次歡樂的相聚。左起：吳玲瑤夫婿陳漢平、吳玲瑤、作者黃美惠、作家張至璋及夏祖麗夫婦。（黃美惠∕提供）

淚中帶笑憶玲瑤

2023-08-14 02:02

夢裡花兒落多少——告別吳玲瑤

2023-08-14 02:01

老病更惜有伴相隨

2023-08-18 02:10
台灣五○年代起開始有眷村，眷村裡的大樹下就是夏夜裡講故事的舞台。（本報系資料照片）

眷村老爺們的故事

2023-08-17 02:02

他在另一個世界等她的信

2023-08-15 02:01

舞戀婚三部曲

2023-08-18 02:10

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬