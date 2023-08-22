王幼嘉／圖

莉莉的屋子裡，放著整整一牆壁的兩個大書櫥。麥克老師的書櫥，大部分是英文版的科技書籍，但也有文學類的英文書籍，以及中文版的文學書籍。她首先看到了台灣版的《金瓶梅》，喜出望外地將它從書櫥中拿了下來。豎排的繁體字讀起來比較吃力，但莉莉這個文科博士生還是想下定決心讀完它。

大約晚上十點左右，麥克老師的夫人才回來。她是一家保險 公司的經理，麥克老師叫夫人「楊經理」，莉莉就跟著他叫「楊經理」。楊經理回來，首先在廚房裡弄吃的，莉莉聽見微波爐轉動的聲音，然後感覺她端著碗筷上樓了。她走樓梯聲音很響，「砰砰砰」蹬得樓梯吱吱叫。這說明她體力不錯、精力旺盛吧！

夜晚很安靜，木結構樓房基本不隔音。莉莉能夠聽見楊經理洗澡時，嘩啦啦的流水聲，還有電吹風的聲音。她想楊經理真是一個事業女人，做保險、拉業務，還管理著一個團隊的同仁。這樣風風火火的女人，彷彿有使不完的勁兒。莉莉也很想有這樣的能力和狀態，可她對社交總是心存恐懼。留學幾年來，除了學校的老師和同學，就沒有別的朋友了。

有幾次她在臉書上，看見加上好友的各種膚色的陌生人，在留言裡約她花前月下談戀愛，還給她貼過來令人作嘔的圖片，惹得她惡心至極。身在海外的莉莉總是謹小慎微，那些槍殺案的消息傳來，除了令她震驚，更多的還是提醒她不能與陌生人交朋友。

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今天莉莉開車接小雷羽回家時，家門口的車道上，有一輛陌生人的車佔了她的停車位。她心裡正惱火，卻發現家裡的大門半開著，「是誰來家裡了？」莉莉有些驚訝，生怕是盜賊，她遲遲不敢進門。從衣兜裡掏出手機，給麥克老師打電話，才知道是楊經理僱來的家庭清潔工。

清潔工是個墨西哥 胖女人，她告訴莉莉，每周二來麥克老師家打掃衛生：洗床單、吸塵、清理衛生間和廚房，但她不給莉莉的房間打掃衛生。墨西哥胖女人很直爽，告訴莉莉自己是在美國落黑的，就靠幫人做清潔工過日子。她丈夫從墨西哥逃過來時，不慎被警察開槍打死了。現在她女兒十一歲，再等十年，女兒就可以幫她辦綠卡 了。她的眉眼之間滿是微笑，莉莉驚訝地望著她。她說：「沒事，現在新總統上檯，將特赦一大批非法移民。聽說五年拿到綠卡，八年就可以申請入籍了。」

墨西哥胖女人說完，拿起吸塵機在客廳裡「吱啦啦」吸地。莉莉卻呆呆地站著，腦海裡像放電影似地出現了一個男人倒在槍口下的情景。一會兒，墨西哥胖女人停下吸了一半的地毯，又說：「剛逃來美國時，女兒才五歲，過著乞討的生活。晚上我們就住在一個好心人送的帳篷裡，帳篷是流動的，我們乞討在哪裡，帳蓬就安營紮寨在哪裡。後來經人介紹，我幹起了清潔工的營生，一直做到現在。」

雖然墨西哥胖女人的故事，聽起來有些心酸，但莉莉還是衝她微微一笑。然後，帶著小雷羽去柴房裡拿兒童自行車。柴房就在森林口，這裡是小鹿常常光臨的地方。牠們昂首闊步，遇見人不慌張，也不逃跑。一隻眉清目秀的小鹿，擋著小雷羽的腳步，目光慈祥地站著，一動不動。小鹿也是通靈性的，牠就像護著自己的孩子那樣護著小雷羽，不讓他獨自離開。莉莉看到這一場景驚訝極了，趕緊用手機拍了下來。都說世上情為何物，這隻小鹿身體力行地告訴了你們。

黃昏，麥克老師回家後，帶著小雷羽上泰國餐館吃飯去了。楊經理很忙，沒時間每天都做飯。麥克老師帶著小雷羽，經常吃東家走西家的。莉莉在廚房煮麵條，也是個不高興燒飯的主。有時麵條、有時湯圓、粽子和水餃。此時，她剛將麵條從鍋裡撈起，還來不及放上調料，門鈴響起來了。她心裡想誰來了？從貓眼睛裡望出去，發現是個蓄著絡腮鬍、身體粗壯的男人。

莉莉不敢開門，踮著腳尖輕輕地回到廚房關掉了燈。那個男人一遍一遍按響門鈴，就像催命鬼一樣。莉莉站在漆黑黑的廚房裡屏住呼吸，一動不動。（二）