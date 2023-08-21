在你忙得顧不上女兒時，他便做起了志願者，帶著小女孩去老師家上鋼琴課。點點喜歡跟洋叔叔聊天，甚至超過了媽媽。童言無忌，從點點那裡，他知道了你和周先生的一些事情。點點告訴他，周叔叔是「老美國」了，八五年就飄洋過海來讀博士，早就是美國公民了。她和媽媽的綠卡 是周叔叔花錢找律師幫忙辦的，她們一直住在周叔叔的房子裡，媽媽說這樣可以省不少房租。周叔叔還帶著她們去遊迪士尼樂園 ‘去佛羅里達海灘度假呢。

他以美國人的率真，直截了當地問你：「告訴我，你愛他嗎？」

你不說話，眼圈卻紅了。我能體會出你內心的掙扎，畢竟我們都是女人。尼蒙說：「愛情是個巨大的謎。」是誰說的，他不記得了。他只知道自己正陷入這個謎團，就像一隻陷入泥潭無法自拔的犀牛。

你和尼蒙在一起，談的最多的是女兒點點。你平素不愛講話，但只要談起女兒，便滔滔不絕。點點從小就喜歡藝術，鋼琴彈得好，各種比賽頻頻拿獎，還去甘迺迪藝術中心表演過。芭蕾舞跳得也出色，去歐洲學藝術一直是女兒的夢想。你說得攢夠一大筆錢，供點點去歐洲留學。

當初為了圓自己的美國夢，你把一個好端端的家給拆散了，點點六歲就跟著你來美國。幼年失去父愛，對孩子來說是個巨大的缺憾。所以無論付出多大的代價，你都要為女兒圓夢。

你的邏輯尼蒙自然不懂，骨子裡他是個徹頭徹尾的老美，他哪裡曉得中國人「可憐天下父母心」的境界。但他也喜歡點點，這麼聰明可愛的女孩，又有自己的志向和夢想，誰不喜歡呢？他說願意出資幫助點點。可你直搖頭，連聲說不。（一○）