尼蒙笑了笑，「真是好記性，連咱們的口頭禪都沒忘掉。」

洛菲低頭拾起一塊鵝卵石，在手心裡擺弄著。是啊，什麼都沒忘記。人如果沒有記憶，就不會痛苦了。她把石子拋向空中，站起身來，「走，咱們去踩踩水吧。」

一陣海風吹過，她打了個冷顫，尼蒙把沙灘椅背上的浴巾遞給她。「快披上這個，海風還是有點涼。」

洛菲心頭一動，恍惚間，眼前的他彷彿又變回二十年前的那個尼蒙，侃侃而談、笑語風生的尼蒙。她晃晃頭，為自己這癡迷的念頭感到可笑，時光怎麼可能倒流？

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夜裡，下起了濛濛細雨。雨霧籠罩在海面上，什麼都看不見了。聽著淅淅瀝瀝的雨聲，我又失眠 了。耳邊一直迴響著你的聲音，「尼蒙，你以為我是傻瓜麼，你對我和點點的好，我怎麼會不懂。可你是律師、是富人，你永遠無法理解一個移民 窮女人的心態。」

我怎麼都想像不出來，這些硬邦邦的話會出自你那麼柔弱的小女子之口，難怪尼蒙說，我把你寫得太溫柔、太浪漫了。倘若讓我重寫一遍，我會寫出一個不一樣的雅妮嗎？可能會吧。文字可以重寫，可生活卻無法重來。尼蒙的回憶斷斷續續，言語也隱隱晦晦，但你和他故事的輪廓卻依稀可見。

你真幸運，有那麼一個聰穎漂亮的女兒點點。尼蒙說她長得像你，大眼睛柔柔的，透著一股水靈氣。你們母女借住在周先生的獨立房裡，周先生是屋主。借住是什麼意思，這頗令人費解。你不喜歡提起這件事，似乎有難言之隱。你不願意讓尼蒙知道實情，他自有辦法。（九）