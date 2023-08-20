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蘿蔔與壽司（六）

章映桐

她在台灣只念到高商，不像蘇絲會念書，一路讀到美國研究所。她的破英文也是移民後才在打工的餐館、上社區辦的英文班，一點一滴學的。這種現場圍著一張會議桌的談話無異於公司的會議或者法庭上的爭鋒相對，和與越南妹、韓國小姐偶爾聚餐聊天全然不同。過去沒有這種經驗，對她多少是一種震撼。

要穩住，照著稿慢慢說，不懂就微笑。她默默告訴自己。從此刻起，基本走一步算一步，能走多遠，得看自己能否穩定發揮。

美莉好不容易結束了自己的部分，迫不及待把頭轉向最後一位，來自邁阿密的甜點師傅安潔麗，她代表當地一家知名連鎖餐館La Plat Exquis。

化著濃妝，三十好幾的年紀，豐滿鮮紅的嘴唇一掀一掀地撩撥著鏡頭，安潔麗動情地談著過去在歐洲數個知名烘培廚房學習的有趣經歷，銀鈴似甜膩膩的笑聲分外動人，顯然又是一位自我推銷高手。

接下來繼續一段小組聊天對話，以便節目組剪輯抓效果。這對美莉而言，又是一段緩慢的凌遲。三位對手皆大有來頭，各個能言善道不說，也頗懂得遊戲規則，聽了安潔麗的一番介紹詞，也不甘人後，開始有意無意各自誇著自己的廚房規模，曾吸引了哪些名流、上過哪些媒體雜誌。美莉默默坐在那兒，明顯像個局外人，無從加入話題。

她已抱定主意，不多說、不附和，只說自己知道的，耐心等待之後的廚藝競技，她再用鍋鏟來說話。然而二樓主控室的導播顯然不滿意，下了兩次指令，要求帶些話題給一旁當聽眾的美莉。

「這位西雅圖來的女士……是誰找來的？麻煩開個尊口，談談那邊的雨跟咖啡都好。」（六）

越南 咖啡 移民

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