「請問，您在找人嗎？」（下）

薛慧瑩／圖

「什麼地方都可以，就是不要回去。」賈思敏一邊跑、一邊想。她遇到布萊恩的時候，正在一家小旅店當清潔工。

布萊恩是推銷員，親切慷慨，有點粗心。賈思敏往他的房間送過各種日常用品、工作文件。

布萊恩常住那家旅店，每次都遇到賈思敏。他對賈思敏重複過許多次「對不起，又麻煩你」之後，終於請她吃飯。有一天說出：「讓我繼續麻煩你下去吧！」

賈思敏聽出這是求婚，老實告訴布萊恩她的過去。布萊恩笑說：「接下來的故事就是由我來編寫啦！」

兩人結婚以後，賈思敏偶爾還是會感嘆：「我做了一件很糟糕的事。我拋棄了我的女兒。」

「不然我們去找她吧！」布萊恩提議，「她要是願意，我們就把她接過來。」

「她不會原諒我的。」

「你怎麼知道？見了面再說也不遲。」

「黛西，她的名字叫黛西。」

賈思敏和布萊恩回到賈思敏的村莊，打聽了半天，只聽說賈思敏的前夫死了，女兒不知道去了哪裡。

回家以後，賈思敏不再提起黛西。她和布萊恩生了三個兒子，平靜的生活一過就是六十年。這六十年內，有一天賈思敏突然開始相信，美麗的地方是存在的。

賈思敏的三個兒子都順利長大，大兒子成為工程師、二兒子成為爵士音樂家。三兒子在上大學之前，並沒有特別熱中的事情，在大學裡遇到考古學之後，再也沒有離開這個行業。

賈思敏的二兒子帶了自己的樂隊過來，包辦母親生日派對的娛樂活動。很多客人是樂隊的粉絲，跟了過來聽歌跳舞，好不熱鬧。

賈思敏接待著大家，在熟悉的面孔中，發現一個從來沒有見過的女性。這個人一進門就東張西望，四處打聽。她神情恍惚，看似情緒起伏不定。

賈思敏看見有人把她帶過來。

「我們認識嗎？」賈思敏剛說完，就發現來不及收回了。

「卡爾森夫人，您好，我是黛西。」黛西說。

「是，黛西，我們當然認識。」賈思敏緩緩說道。

黛西沒想到，她第一次見到自己的母親，是在自己出生後的六十多年。

許多年前，黛西回到村莊的那一天，多莉曾經對她說：「你母親來找過你。和一位叫布萊恩‧卡爾森的先生一起。」

當時的黛西心中仍舊有怨，加上理不清的各種心結，聽到關於母親的事情，只感覺胸口疼痛、頭腦發脹，想要迅速忘掉這件事。

後來她病了很久，原諒了所有的過去之後才康復起來。

黛西開始尋找母親的下落。用多莉給她的少許訊息慢慢找，終於找到了。

賈思敏本想問黛西是如何找到她的，但是話到嘴邊就有了答案：「想找，就能找到。」

她知道自己之前和布萊恩去找黛西，並不是百分之百想見到她。

「我就想見見你。見到了，我就滿足了」黛西說。

3 工作

某天早上，一名男子路過一個剛建好的火車站。一大塊水泥牆掉下來，正好打在他頭上，他當場身亡。

男子被確認是理查‧卡爾森，考古學教授，正準備搭車到學校。

表面上看來，理查的工作是教書。很多人讀到新聞都感嘆：「可惜啊！一個人才。」也有很多人感嘆：「無辜的受害者啊！這麼年輕。」

但是理查在那一天完成了他唯一的工作。

從理查誕生到事故發生的那一刻，所有的事情都在為這一天做準備。

理查的父親經常出差，母親不太說話，兩個哥哥和他年紀相差較遠，他從小習慣了獨處。

他喜歡不動的東西，經常對植物說話。他曾經對母親說，石頭也會給他講自己的故事。母親抱住他笑笑，沉默不語。

理查能感受她的母親有很多故事，卻不願意講。他不問，因為他愛母親。

但是他喜歡聽故事，關於同一個東西的不同故事，或者同一個故事的不同版本，他都喜歡。

理查說，在考古的過程中，可以聽到很多故事，聽沉默的東西跨越時空講故事，聽自己的心在此時此刻講故事。

有人對理查說：「你到底在做什麼呢？我們都看不懂。」理查回答：「做一個快樂的人啊！」然後那些人就會搖搖頭走開。

理查這一生只需要做一件事，就是在這一天的這個時間，經過那個特定的地方，被某塊落下的水泥牆砸死，引起關注，導致建設公司被調查，讓許多違規的項目停止，讓許多人不必遭遇到和他同樣的事情。

理查真正的身分並不是考古學家或大學教授，而是一位信使。

這是所有人真正的工作。所有人的工作都是一樣的，沒有一個人不是喚醒世界的使者，無論他們在人間有什麼身分、有什麼職業、做什麼事。（下）