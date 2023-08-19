「可我怎麼也沒想到，就在那裡，我又遇見了雅妮。這真像是一個輪迴，醫院、病房，我和她又在這樣的地方相遇了。

「她每天來看我兩次，為了能看護我，她特意請求調換護理病區。我看不清她的臉，口罩 、護目鏡把我們隔開了。最嚴重的那兩天，我陷入昏迷，感覺再也醒不過來了。等清醒過來，我就對她說：我恐怕完了，堅持不了多久了。她握住我的手，懇求說：尼蒙，別胡思亂想，你是個壯漢、是我心目中的英雄，英雄絕不會就這麼倒下的……」

尼蒙把頭埋在兩隻手裡，過了好久，才抬起頭來，「我活過來了，倘若沒有她的陪伴，我不知道自己能不能逃過那道鬼門關。我出院沒多久，她就確診了。可我卻連見她一面都不能，多麼殘酷啊！我只能給她發短信，她還天真地對我說：別擔心，尼蒙，等把瘟神送走，我就可以回家了。」

洛菲聽得唏噓不已，喃喃自語道：「雅妮，真可惜。這些年，我以為你和她一直都在一起呢。」

尼蒙看著她，默默地搖頭，「本來我們有足夠的時間補救，去找回我們曾經期待的東西，可我卻放棄了。如今說什麼都太晚了。」

她沉默了，不知該如何安慰他。情感的皺褶只能靠時間來撫平，也許無言的陪伴勝過萬語千言。

「發生了很多事，你都不知道。」

「是啊，那就講給我聽聽。把自己包裹得太緊，會生病的。」

「有些人、有些事，即便經歷了、看透了，可還是沒辦法說出口。」尼蒙又搖搖頭。

「老天爺，你啥時候變得這麼婆婆媽媽的，這可不是咱科恩家族的風範噢。」（八）