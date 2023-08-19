相處兩個人都是九分，一個是靈犀相通的極致的快樂，一個是日常生活涓涓細流般的溫馨；感情謝韻十分、林茉九分，他愛謝韻，他眷戀林茉。總的來說，兩個人總分相差無幾，謝韻只多兩分。

至於follow your heart，那麼謝韻更勝一籌，他現在心心念念的都是謝韻。可是聽從自己的內心不是一件容易的事，他實在無法跟林茉提分手。他不能傷害林茉，也不想失去林茉。

盧南最後決定周末回C大一趟。跟林茉分開兩個多月了，他對於林茉的感覺有點淡了。他想再次跟林茉在一起，也許能對自己的感覺有個正確判斷。出發前，他給謝韻發了個短信，說他回C大處理這件事了。

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秋風瑟瑟，樹葉繽紛。從M城開車到C大要七個小時，盧南周五下午四點出發，到達C大已經是半夜十一點了。一路上盧南心中忐忑不安，他不知道這一趟旅程會給自己帶來什麼，自己可以因此做出選擇嗎？

林茉現在搬到了C大的學生宿舍，一個兩臥室的公寓，她和小高各住一間。夜深了，小高已經睡了。林茉一見盧南，就抱住了他。盧南聞到那熟悉的林茉淡淡的體味，心中立刻升起一股溫情，他也緊緊抱住了林茉。

林茉放開盧南，問道：我給你熬了粥，晚飯沒吃吧？

盧南說：車上吃了點麵包。有粥太好了！

林茉並不善於家務，甚至有點丟三落四，不過做點簡單的家常飯菜不在話下。盧南喜歡吃湯湯水水的食物，他就著肉鬆喝了點白粥，覺得通體舒暢。洗完澡，他覺得又睏又乏，不過當林茉溫軟的身體貼上來的時候，他馬上又精神抖擻。（一四）