「請問，您在找人嗎？」（中）

薛慧瑩／圖

黛西頭疼得厲害，累得躺倒在沙發上。多年來，她總是頭疼、累倒，然後才睡著。

黛西感覺到有人來到她身邊坐下。她敢肯定，那個人是多莉。她相信自己總是能認出多莉。

黛西沒有睜開眼睛，因為她的眼皮和她的心一樣沉重。然而，由於感覺到多莉的來訪，她的心又突然輕了一些。

「多莉怎麼會出現在我家？我不記得自己有沒有邀請她。應該是沒有吧！但是說不定哪天我不自覺地給她發了邀請？」黛西很納悶，卻有點歡喜。

黛西伸手，感到多莉坐過的地方還暖暖的。黛西睜開眼睛，確信黛西就在附近。

她起來開始尋找多莉。

「多莉？」黛西悄悄打開客房的門，從門縫中看，發現裡面大約有五個人，都在睡覺。

其中一個男子起身，看了看身邊躺的另一個人，那個人正是多莉。黛西認出這個人了。他是黛西小時候經常來看望多莉的先生。

黛西敢確定，這些人都是多莉的家人。她相信不管多莉走到哪裡，他的家人們都會和她在一起。

而她，卻是不斷想要走遠。

「我睡著了，想必按門鈴我也是聽不見的。你們是怎麼進來的？」黛西問。

「你不是在車庫裡留了一把鑰匙嗎？」男人平靜地說。

黛西確實在車庫裡放了一把鑰匙，以防自己被鎖在外面。但是這個人怎麼知道鑰匙在哪裡？顯然她沒藏好，顯然他找到了。黛西想，也許很多人都在車庫裡藏鑰匙，都藏在差不多的地方吧！

黛西愣了一下，不知道接下來要做什麼。她聽見門鈴響了，一邊走向門口，一邊想：這回總算聽見了。

黛西的門鈴其實很少響，因為沒有什麼人來找她，也沒有什麼人來送貨。沒有人來推銷產品，也沒有人來傳教。她在這裡住了一段時間，來過一次的人都知道不必再來。

黛西對自己的門鈴聲一點都不熟悉。

黛西開了門，還沒說話，一位女士就帶著一條巨大的長毛黑狗走進屋。

黛西發現狗比她高，女士比狗高。

「您好！」黛西抬頭說道，「請問，您在找人嗎？」

「哦！我是瑪格麗特，多莉的姨媽。她沒告訴你關於我的事嗎？抱歉，我這麼晚才到。」

「沒關係。」黛西很迷惑，但是並不感到震驚。

大狗在黛西的臉和脖子周圍嗅來嗅去。

「打住，法姆。」瑪格麗特叫了一聲，大狗立刻不叫了。

黛西注意到，這隻狗的名字是「法姆」（Fame），「名氣」的意思。

不久前，黛西在某個地方讀到：「名氣像影子，關注者像光源。離光源越近，就能投射出越大的影子。影子可以比原型大，但是它隨光源變化，只是幻象而已。」

黛西看著那條大黑狗，突然發現牠沒那麼大了，黛西可以拍到牠的頭。

「坐下，坦木。」瑪格麗特呼喚大狗，這次用的是不同的名字。

黛西不太確定她是否第一次聽錯了大狗的名字，還是這一次聽錯了。大狗現在叫「坦木」（Tame），這是「馴服」的意思。

「你在找多莉嗎？」黛西問瑪格麗特。

「哦！不著急。我先找個地方休息，沒什麼急事。」瑪格麗特笑笑，不知哪裡去了，好像她對這個房子很熟悉似的。

屋裡變得非常安靜。黛西決定不找人、不做事，也不等待了。她緩緩地回到自己的房間休息。

第二天早上，黛西發現屋裡很整潔，客房裡所有的東西都放回原處。車庫裡的鑰匙也在。

黛西覺得，隱隱約約能聞到，和多莉的姨媽瑪格麗特一起來的那條大狗的味道。

從那天起，黛西再也不頭疼了。

過了不久，黛西幾十年來第一次返回她出生的村莊。

黛西在村莊的慶典上遇到多莉。多莉給了黛西她記得的微笑、擁抱和溫暖，和她很久以前感受過的一模一樣。

多莉沒有問黛西她為何離開村莊，黛西也沒有問多莉，關於她出現在自己家裡的事。

2 派對

賈思敏的九十歲生日派對，來了九十個人。

賈思敏的先生布萊恩六年前過世了，自己一個人守著曾經住了五個人的大房子。逢年過節，老大、老二就會帶著媳婦回來。賈思敏平時，自己過著清淨的生活，倒也自在。

賈思敏的小兒子兩年前在上班途中意外身亡，新婚的妻子守寡一年後就改嫁了，沒有孩子。

賈思敏有時候會說，小兒子理查和布萊恩到一個美麗的地方去了，玩得開心不回來了，就等著大家去會合。

很久以前，賈思敏並不相信有美麗的地方。

賈思敏的父母每天都吵架，後來她的父親過世，母親臨死前把她嫁給一個她不愛的人。

賈思敏不跟丈夫吵架，但是也不跟丈夫說話。丈夫當她啞巴，經常用言詞戲弄她，她不還口，生了孩子之後就離家出走，再也沒有回去。（中）