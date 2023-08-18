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更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

洛菲與雅妮（七）

舒怡然

「你是說孫雅妮麼？我只見過她幾次，如果是的話，那也只是我想像的雅妮吧！」洛菲囁嚅道，她仍然感到有那麼一點底氣不足。

「這沒什麼關係，你寫的是虛構文學、是小說。如果她真是你故事原型的話，你把她寫得太浪漫了，離真實的她很遠。」

「是嗎？那給我講講雅妮真實的故事吧。」

尼蒙收斂了笑容，望著遠處波光粼粼的海水，半晌沉默不語。

「對不起，我不該提起她。」洛菲輕輕碰了一下他的手臂。

「唉……」他深深嘆了口氣，心情很沉重，「你不知道嗎？雅妮，已經不在了。」

她感到五雷轟頂、天旋地轉，海水洶湧地沖向岸邊，似乎要把一切都吞沒了。這怎麼可能？她還那麼年輕呀！洛菲兩眼直直地望著他。

「我也不相信，但，這是真的。去年五月十號夜裡，點點打電話給我，嗚咽著說：媽媽走了、媽媽走了……唉，雅妮感染了Covid，病得很重。她是護士，每天接觸那麼多病人，怎麼會不重呢？她在ICU病房住了一個星期，到底沒搶救過來。」

「你，去看過她嗎？」

尼蒙搖搖頭。「去過，可醫院不允許，連她親生女兒都進不去。我還沒跟你講，我自己也跟死神打了一次照面，險些入了鬼門關。」

洛菲吃驚地睜大眼睛，「你，也進了ICU，怎麼回事啊？」

「說來話長了。這些年，我一直在倫敦工作，在帝國化學公司法律部。去年初公司總部裁員，我又重返紐約。我回來得可真是時候，正趕上紐約疫情的高峰，醫院都爆滿了。還沒等我緩過神來，Covid就把我撂倒了。恐怕我是最早被感染的那撥人，多半都是重症，暈乎乎地就給推進了ICU病房。」（七）

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